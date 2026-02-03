"Куска стены просто нет": житель Киева рассказал об ужасной атаке РФ

Атака на Киев / © Полиция Киева

Киевлянин рассказал о ночной атаке РФ по столице. Он проснулся от взрыва, мужчину засыпало стеклом.

Об этом рассказал житель Днепровского района столицы Сергей в комментарии «Новости.LIVE».

Что происходило во время обстрела Киева

Дом Сергея получил повреждение из-за ночного обстрела столицы. Он проживает во втором подъезде — там выбиты все окна и повреждены рамы. У дома повреждено около десяти автомобилей.

«Проснулся от очень мощного взрыва. Собственно, стекло посыпалось на меня. Собрал вещи, вышел на улицу. Увидел поврежденные автомобили, попадания, я так понимаю. Угол дома, куска стены нет», — отметил он.

Человек получил легкое ранение руки стеклом. По его словам, есть люди с порезами лица. Также есть данные о мужчине с ранением ноги, вероятно, он находится в больнице.

Сергей планирует ехать к родственникам. Но отмечает, что покидать Киев не намерен.

Напомним, в ночь на 3 февраля российские кафиры снова атаковали Киев. Раздалась серия взрывов, есть разрушения в нескольких районах столицы — под ударом были жилые дома и автомобили, вспыхнули пожары. Предварительно, среди пострадавших 2 человека.

В нескольких районах Киева — Днепровском, Деснянском, Дарницком, Печерском и Шевченковском — зафиксированы значительные повреждения: разрушение фасадов и остекления, пожары в жилых зданиях и на объектах инфраструктуры.

Впоследствии стало известно, что количество пострадавших выросло до 5. Полиция также обнародовала ужасающие кадры последствий.