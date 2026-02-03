ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
317
Время на прочтение
1 мин

Часть левого берега Киева без света: подробности

Графики в части Левого берега Киева не действуют.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Отключение света

Отключение света / © Associated Press

Часть левого берега Киева из-за массированной атаки без света. Применены экстренные отключения.

Об этом сообщает ДТЭК.

Днепровский и Дарницкий районы столицы частично в экстренных отключениях.

«На правом берегу продолжают действовать графики», — добавили в компании.

Жителей Киева будут информировать в случае перемен.

Напомним, ночью 3 февраля армия РФ массированно атаковала Киев. Есть пострадавшие и разрушения.

По данным ОВА:

  • Днепровский район — разрушение жилой 5-этажки. Возник пожар на территории заведения дошкольного образования. Зафиксированы и падения обломков на открытой территории без возгорания. Как говорят очевидцы, исчезло отопление;

  • Деснянский район — попадание по территории одного из админзданий и на открытой территории;

  • Дарницкий район — пожар и разрушение на 26 этаже многоэтажки. К сожалению, один человек пострадал. Также поврежден фасад и остекление жилого дома. Сообщают о возгорании и разрушении в складском здании.

  • Печерский район — поврежденное здание АЗС, 4 припаркованных авто, линия электропередач и дорожное покрытие.

  • Шевченковский район — произошло возгорание многоэтажки. Два человека травмированы.

