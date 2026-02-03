- Дата публикации
Часть левого берега Киева без света: подробности
Графики в части Левого берега Киева не действуют.
Часть левого берега Киева из-за массированной атаки без света. Применены экстренные отключения.
Об этом сообщает ДТЭК.
Днепровский и Дарницкий районы столицы частично в экстренных отключениях.
«На правом берегу продолжают действовать графики», — добавили в компании.
Жителей Киева будут информировать в случае перемен.
Напомним, ночью 3 февраля армия РФ массированно атаковала Киев. Есть пострадавшие и разрушения.
По данным ОВА:
Днепровский район — разрушение жилой 5-этажки. Возник пожар на территории заведения дошкольного образования. Зафиксированы и падения обломков на открытой территории без возгорания. Как говорят очевидцы, исчезло отопление;
Деснянский район — попадание по территории одного из админзданий и на открытой территории;
Дарницкий район — пожар и разрушение на 26 этаже многоэтажки. К сожалению, один человек пострадал. Также поврежден фасад и остекление жилого дома. Сообщают о возгорании и разрушении в складском здании.
Печерский район — поврежденное здание АЗС, 4 припаркованных авто, линия электропередач и дорожное покрытие.
Шевченковский район — произошло возгорание многоэтажки. Два человека травмированы.