- Київ
Частина лівого берега Києва без світла: подробиці
Графіки у частині Лівого берега Києва не діють.
Частина лівого берега Києва через масовану атаку без світла. Застосовані екстрені відключення.
Про це повідомляє ДТЕК.
Як повідомляється, Дніпровський та Дарницький райони столиці частково в екстрених відключеннях.
«На правому березі продовжують діяти графіки», — додали у компанії.
Мешканців Києва інформуватимуть у разі змін.
Нагадаємо, вночі 3 лютого армія РФ масовано атакувала Київ. Є постраждалі та руйнування.
За даними ОВА:
Дніпровський район — руйнування житлової 5-поверхівки. Виникла пожежа на території закладу дошкільної освіти. Зафіксовані й падіння уламків на відкритій території без загоряння. Як кажуть очевидці, зникло опалення;
Деснянський район — влучання по території однієї з адмінбудівель та на відкритій території;
Дарницький район — пожежа та руйнування на 26 поверсі багатоповерхівки. На жаль, одна людина постраждала. Також пошкоджено фасад та скління житлового будинку. Повідомляють про загоряння та руйнування у складській будівлі.
Печерський район — пошкоджена будівля АЗС, 4 припарковані авто, лінія електропередач та дорожнє покриття.
Шевченківський район — сталося займання багатоповерхівки. Двоє осіб травмовано.