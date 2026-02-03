ТСН у соціальних мережах

Частина лівого берега Києва без світла: подробиці

Графіки у частині Лівого берега Києва не діють.

Відключення світла

Відключення світла / © Associated Press

Частина лівого берега Києва через масовану атаку без світла. Застосовані екстрені відключення.

Про це повідомляє ДТЕК.

Як повідомляється, Дніпровський та Дарницький райони столиці частково в екстрених відключеннях.

«На правому березі продовжують діяти графіки», — додали у компанії.

Мешканців Києва інформуватимуть у разі змін.

Нагадаємо, вночі 3 лютого армія РФ масовано атакувала Київ. Є постраждалі та руйнування.

За даними ОВА:

  • Дніпровський район — руйнування житлової 5-поверхівки. Виникла пожежа на території закладу дошкільної освіти. Зафіксовані й падіння уламків на відкритій території без загоряння. Як кажуть очевидці, зникло опалення;

  • Деснянський район — влучання по території однієї з адмінбудівель та на відкритій території;

  • Дарницький район — пожежа та руйнування на 26 поверсі багатоповерхівки. На жаль, одна людина постраждала. Також пошкоджено фасад та скління житлового будинку. Повідомляють про загоряння та руйнування у складській будівлі.

  • Печерський район — пошкоджена будівля АЗС, 4 припарковані авто, лінія електропередач та дорожнє покриття.

  • Шевченківський район — сталося займання багатоповерхівки. Двоє осіб травмовано.

