Екстрені відключення у Києві: експерт назвав причину скасування графіків

Відключення світла

У Києві сьогодні 10 січня застосували екстрені відключення електроенергії через пошкодження на одній із підстанцій, яка передає струм від атомних блоків до столиці.

Про це в етері телеканалу КИЇВ24 повідомив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

За його словами, інцидент вдалося оперативно локалізувати, і ситуація наразі стабілізується.

«Зараз блоки набирають потужність. Надіємося, що відновиться критична інфраструктура до закінчення цієї доби», — додав експерт.

Що відомо про ситуацію в енергосистемі

9 січня Київ зазнав наслідків масованого російського удару, внаслідок чого у столиці виникли перебої з електро-, тепло- та водопостачанням. Частина міста залишилася без світла й опалення, також фіксувалися проблеми з роботою електротранспорту.

Станом на ранок 10 грудня енергетикам вдалося відновити електропостачання для 588 тисяч родин, які залишилися без світла напередодні. Водночас на Лівому березі Києва без електроенергії залишалися близько 60 тисяч домогосподарств. У ДТЕК зазначили, що ремонтні бригади працюють безперервно.

Масштабні обстріли також вплинули на систему теплопостачання. За словами прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, станом на ранок 10 січня у столиці розпочали запуск теплопостачання. Теплогенерувальні об’єкти подають теплоносій, триває поетапне підключення житлових будинків. Повну подачу тепла очікують упродовж дня.

Ситуація з електроенергією залишається складнішою. Правий берег Києва (крім Голосіївського і Печерського районів) перевели на планові графіки відключень, тоді як на Лівому березі ще діють аварійні знеструмлення. За словами глави уряду, енергомережі зазнали суттєвих пошкоджень, а через морози навантаження на систему зросло через активне використання електрообігрівачів. Очікується, що до кінця дня місто зможе повністю перейти на планові графіки електропостачання.

Через нестабільну ситуацію в енергосистемі у Києві частково зупинився електротранспорт. На Лівому березі його роботу тимчасово припинили повністю, натомість запустили автобуси, які дублюють основні маршрути. На Правому березі метро збільшили інтервали руху поїздів до 10–12 хвилин на всіх трьох лініях.

Також наслідки російських атак фіксували і в інших регіонах. Зокрема, у ніч проти 10 січня ворог завдав ударів по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровської області. За даними ДТЕК, у регіоні було знеструмлено понад 130 тисяч споживачів. Без електропостачання залишалися, зокрема, абоненти на лівому березі Дніпра, а також у Саксаганському та частково Покровському районах Кривого Рогу. Аварійно-відновлювальні роботи в області тривають.

Через наслідки російських атак та складні погодні умови затримки фіксували і на залізниці. У суботу, 10 січня, низка пасажирських потягів у різних регіонах України прямували із суттєвими відхиленнями від графіків.