У Києві змінили графіки відключення світла 13 січня: що відомо
Зранку 13 січня під час повітряної тривоги у Києві запровадили екстрені відключення світла.
Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.
Зауважимо, під час екстрених відключень світла попередньо оприлюднені графіки не діють.
Тим часом у КМДА додали, що, за командою НЕК “Укренерго” в Києві знову діють аварійні відключення світла.
“У столиці діють аварійні відключення електроенергії, спричинені пошкодженням інфраструктури внаслідок нічної ворожої атаки”, - наголосили у повідомленні.