Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
419
Час на прочитання
1 хв

У Києві змінили графіки відключення світла 13 січня: що відомо

Автор публікації
Олена Капнік
У Києві змінили графіки відключення світла 13 січня: що відомо

© Associated Press

Зранку 13 січня під час повітряної тривоги у Києві запровадили екстрені відключення світла.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

Зауважимо, під час екстрених відключень світла попередньо оприлюднені графіки не діють.

Відключення світла у Києві 13 січня. / © ДТЕК

Відключення світла у Києві 13 січня. / © ДТЕК

Тим часом у КМДА додали, що, за командою НЕК “Укренерго” в Києві знову діють аварійні відключення світла.

“У столиці діють аварійні відключення електроенергії, спричинені пошкодженням інфраструктури внаслідок нічної ворожої атаки”, - наголосили у повідомленні.

Дата публікації
Кількість переглядів
419
