У Києві змінили графіки відключення світла 13 січня: що відомо

Зранку 13 січня під час повітряної тривоги у Києві запровадили екстрені відключення світла.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

Зауважимо, під час екстрених відключень світла попередньо оприлюднені графіки не діють.

Тим часом у КМДА додали, що, за командою НЕК “Укренерго” в Києві знову діють аварійні відключення світла.

“У столиці діють аварійні відключення електроенергії, спричинені пошкодженням інфраструктури внаслідок нічної ворожої атаки”, - наголосили у повідомленні.