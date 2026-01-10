- Дата публікації
У частині Києва та Київської області скасовано екстрені відключення електропостачання
Наразі правий берег столиці та Київщина без екстрених відключень.
У Київській області та на правому березі Києва (крім Голосіївського та Печерського районів) екстрені відключення електропостачання скасовано.
Про це повідомляють у пресслужбі ДТЕК у Telegram.
На Бориспільському та Броварському районах Київщини екстрені відключення електроенергії поки що зберігаються. Енергетики продовжують роботи, щоб повернути стабільне електропостачання всім споживачам.
Відомство закликає громадян слідкувати за офіційними повідомленнями та нагадує, що в разі змін оперативна інформація з’явиться у телеграм-каналі.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що після потужної атаки РФ у Києві поступово запускають систему теплопостачання, а от ситуація з електроенергією залишається складною.