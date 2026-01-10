У частині Києва та Київської області скасовано екстрені відключення електропостачання

Відключення світла / © unsplash.com

Реклама

У Київській області та на правому березі Києва (крім Голосіївського та Печерського районів) екстрені відключення електропостачання скасовано.

Про це повідомляють у пресслужбі ДТЕК у Telegram.

На Бориспільському та Броварському районах Київщини екстрені відключення електроенергії поки що зберігаються. Енергетики продовжують роботи, щоб повернути стабільне електропостачання всім споживачам.

Реклама

Відомство закликає громадян слідкувати за офіційними повідомленнями та нагадує, що в разі змін оперативна інформація з’явиться у телеграм-каналі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що після потужної атаки РФ у Києві поступово запускають систему теплопостачання, а от ситуація з електроенергією залишається складною.