ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
19
Час на прочитання
1 хв

У частині Києва та Київської області скасовано екстрені відключення електропостачання

Наразі правий берег столиці та Київщина без екстрених відключень.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Відключення світла

Відключення світла / © unsplash.com

У Київській області та на правому березі Києва (крім Голосіївського та Печерського районів) екстрені відключення електропостачання скасовано.

Про це повідомляють у пресслужбі ДТЕК у Telegram.

На Бориспільському та Броварському районах Київщини екстрені відключення електроенергії поки що зберігаються. Енергетики продовжують роботи, щоб повернути стабільне електропостачання всім споживачам.

Відомство закликає громадян слідкувати за офіційними повідомленнями та нагадує, що в разі змін оперативна інформація з’явиться у телеграм-каналі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що після потужної атаки РФ у Києві поступово запускають систему теплопостачання, а от ситуація з електроенергією залишається складною.

Дата публікації
Кількість переглядів
19
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie