Київ
181
1 хв

Через атаку на Київ без опалення залишилися два райони: деталі від Кличка

Комунальні служби спільно з енергетиками вже розпочали відновлювальні роботи у столиці.

Відключення опалення через російську атаку

Відключення опалення через російську атаку / © ТСН.ua

Через російську атаку на інфраструктуру Києва у ніч проти 3 лютого без опалення залишилися Дарницький та Дніпровський райони. Загалом у столиці тепла немає у понад 1000 багатоповерхівок.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

«Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла внаслідок нічної масованої ворога на інфраструктуру столиці», — йдеться в заяві мера.

Наразі по всьому місту без теплопостачання залишаються 1170 багатоповерхових будинків.

Комунальні служби спільно з енергетиками вже розпочали відновлювальні роботи. Водночас триває усунення проблем і в тих будинках, де тепло було відсутнє ще раніше.

Нічна атака на Київ 3 лютого — які наслідки

Нічна комбінована атака на Київ призвела до поранення трьох людей та значних руйнувань у п’яти районах міста. У Дніпровському районі частково зруйновано п’ятиповерхівку та дитсадок, через що мешканці вчетверте за сезон залишилися без опалення. У Дарницькому районі уламки пошкодили 26-й поверх хмарочоса та склад, у Шевченківському — пожежа в багатоповерхівці. Було влучання в адмінбудівлю Деснянського району та пошкодження АЗС і ліній електропередач на Печерську.

181
