Экстренные отключения в Киеве: эксперт назвал причину отмены графиков

Отключение света

В Киеве сегодня 10 января применили экстренные отключения электроэнергии из-за повреждения на одной из подстанций, которая передает ток от атомных блоков в столицу.

Об этом в эфире телеканала КИЇВ24 сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

По его словам, инцидент удалось оперативно локализовать, и ситуация сейчас стабилизируется.

«Сейчас блоки набирают мощность, надеемся, что восстановится критическая инфраструктура до окончания этих суток», — добавил эксперт.

Что известно о ситуации в энергосистеме

9 января Киев подвергся последствиям массированного российского удара, в результате чего в столице возникли перебои с электро-, тепло- и водоснабжением. Часть города осталась без света и отопления, также фиксировались проблемы с работой электротранспорта.

По состоянию на утро 10 декабря энергетикам удалось восстановить электроснабжение для 588 тысяч семей, которые остались без света накануне. В то же время на Левом берегу Киева без электроэнергии оставались около 60 тысяч домохозяйств. В ДТЭК отметили, что ремонтные бригады работают непрерывно.

Масштабные обстрелы также повлияли на систему теплоснабжения. По словам премьер-министра Юлии Свириденко, по состоянию на утро 10 января в столице начали запуск теплоснабжения. Теплогенерирующие объекты подают теплоноситель, продолжается поэтапное подключение жилых домов. Полную подачу тепла ожидают в течение дня.

Ситуация с электроэнергией остается более сложной. Правый берег Киева (кроме Голосеевского и Печерского районов) перевели на плановые графики отключений, тогда как на Левом берегу еще действуют аварийные обесточивания. По словам главы правительства, энергосети получили существенные повреждения, а из-за морозов нагрузка на систему возросла из-за активного использования электрообогревателей. Ожидается, что до конца дня город сможет полностью перейти на плановые графики электроснабжения.

Из-за нестабильной ситуации в энергосистеме в Киеве частично остановился электротранспорт. На Левом берегу его работу временно прекратили полностью, зато запустили автобусы, которые дублируют основные маршруты. На Правом берегу метро увеличили интервалы движения поездов до 10-12 минут на всех трех линиях.

Также последствия российских атак фиксировали и в других регионах. В частности, в ночь на 10 января враг нанес удары по энергетической инфраструктуре Днепропетровской области. По данным ДТЭК, в регионе было обесточено более 130 тысяч потребителей. Без электроснабжения оставались, в частности, абоненты на левом берегу Днепра, а также в Саксаганском и частично Покровском районах Кривого Рога. Аварийно-восстановительные работы в области продолжаются.

Из-за последствий российских атак и сложных погодных условий задержки фиксировали и на железной дороге. В субботу, 10 января, ряд пассажирских поездов в разных регионах Украины следовали с существенными отклонениями от графиков.