В Киеве и области изменили графики отключения света 13 января: что известно

Отключение света. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Утром 13 января во время воздушной тревоги в Киеве ввели экстренные отключения света. Также не действуют графики в части районов Киевской области. Аварийные отключения отменят после стабилизации ситуации в энергосистеме

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК и НЭК «Укрэнерго».

Заметим, что в Бориспольском, части Бучанского и Броварского районов введены экстренные отключения. В других районах области действуют графики стабилизационных отключений.

Отключение света в Киеве 13 января. / © ДТЕК

Тем временем в КГГА добавили, что по команде НЭК «Укрэнерго» в Киеве снова действуют аварийные отключения света.

«В столице действуют аварийные отключения электроэнергии, вызванные повреждением инфраструктуры в результате ночной вражеской атаки», — отметили в сообщении.

Впоследствии в «Укрэнерго» добавили, что из-за сложной ситуации в энергосистеме в Киеве и части Киевской области применены аварийные отключения электроэнергии

«Причины введения ограничений — ракетно-дроновая атака на энергообъекты, сильный мороз и последствия непогоды в Киевской области. Предварительно обнародованные операторами систем распределения графики обесточений в Киеве и области пока не действуют», — подчеркнули в НЭК.

Напомним, накануне в ДТЭК сообщали о том, что ситуация с электроснабжением в разных районах столицы существенно отличается из-за последствий атак РФ. Самая сложная ситуация — на Левом берегу столицы. В частности, в Дарницком, Днепровском, Деснянском районах действуют экстренные отключения по жесткому режиму.

По данным ДТЭК, относительно лучшая ситуация в Оболонском, Подольском и Шевченковском районах.