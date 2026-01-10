В части Киева и Киевской области отменены экстренные отключения электроснабжения

Отключение света / © unsplash.com

В Киевской области и на правом берегу Киева (кроме Голосеевского и Печерского районов) экстренные отключения электроснабжения отменены.

Об этом сообщают в пресс-службе ДТЭК в Telegram.

На Бориспольском и Броварском районах Киевщины экстренные отключения электроэнергии пока сохраняются. Энергетики продолжают работы, чтобы вернуть стабильное электроснабжение всем потребителям.

Ведомство призывает граждан следить за официальными сообщениями и напоминает, что в случае изменений оперативная информация появится в телеграмм-канале.

Напомним, ранее мы писали о том, что после мощной атаки РФ в Киеве постепенно запускают систему теплоснабжения, а вот ситуация с электроэнергией остается сложной.