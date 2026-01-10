- Дата публикации
В части Киева и Киевской области отменены экстренные отключения электроснабжения
Сейчас правый берег столицы и Киевщина без экстренных отключений.
В Киевской области и на правом берегу Киева (кроме Голосеевского и Печерского районов) экстренные отключения электроснабжения отменены.
Об этом сообщают в пресс-службе ДТЭК в Telegram.
На Бориспольском и Броварском районах Киевщины экстренные отключения электроэнергии пока сохраняются. Энергетики продолжают работы, чтобы вернуть стабильное электроснабжение всем потребителям.
Ведомство призывает граждан следить за официальными сообщениями и напоминает, что в случае изменений оперативная информация появится в телеграмм-канале.
Напомним, ранее мы писали о том, что после мощной атаки РФ в Киеве постепенно запускают систему теплоснабжения, а вот ситуация с электроэнергией остается сложной.