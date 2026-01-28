- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 39
- Время на прочтение
- 1 мин
Сколько домов в Киеве до сих пор без отопления: Кличко сообщил
Более 600 киевских многоэтажек остаются без отопления после вражеских атак.
На сегодняшний вечер, 28 января без теплоснабжения покидают 639 многоэтажек Киева.
Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко.
Он заверил, что бригады коммунальщиков и энергетиков делают все, чтобы подать теплоноситель в дома, оставшиеся без тепла в результате массированных атак врага на критическую инфраструктуру Киева.
Столичным специалистам помогают бригады из Львова, Полтавы, Чернигова, Винницы, Житомира, Николаева, Одессы, Ровно, Кропивницкого, Киевской области и других городов. А также бригады «Укрзализныци».
Ранее сообщалось, что жители Троещины вышли на протест и заблокировали движение авто из-за коммунального кризиса и длительного отсутствия света и отопления.
Ранее ТСН.ua собрал все, что известно о последствиях российской атаки в ночь на 28 января по всей Украине.
Также мы писали, что в Белогородке под Киевом журналист Радио Свобода Марьян Кушнир героически спас 4-летнего ребенка из квартиры в огне, куда попал «Шахед».