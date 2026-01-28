Сколько домов в Киеве до сих пор без отопления: Кличко сообщил

Ледяной экзамен для столицы

На сегодняшний вечер, 28 января без теплоснабжения покидают 639 многоэтажек Киева.

Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

Он заверил, что бригады коммунальщиков и энергетиков делают все, чтобы подать теплоноситель в дома, оставшиеся без тепла в результате массированных атак врага на критическую инфраструктуру Киева.

Столичным специалистам помогают бригады из Львова, Полтавы, Чернигова, Винницы, Житомира, Николаева, Одессы, Ровно, Кропивницкого, Киевской области и других городов. А также бригады «Укрзализныци».

Ранее сообщалось, что жители Троещины вышли на протест и заблокировали движение авто из-за коммунального кризиса и длительного отсутствия света и отопления.

Ранее ТСН.ua собрал все, что известно о последствиях российской атаки в ночь на 28 января по всей Украине.

Также мы писали, что в Белогородке под Киевом журналист Радио Свобода Марьян Кушнир героически спас 4-летнего ребенка из квартиры в огне, куда попал «Шахед».