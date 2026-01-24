Сложное всего — на Троещине: Кличко о ситуации в Киеве

Кличко рассказал о критической ситуации на Троещине / © Управление ГСЧС Киева

Киев понемногу приходит в себя от последствий массированного удара ночью 24 января, однако ситуация остается сложной.

Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, тяжелее всего сейчас — на Троещине, где проблемы и с тепло- и водоснабжением, и с электричеством. Там около 600 домов без всех услуг. Разворачиваются дополнительные пункты обогрева (до 145, которые были созданы в Деснянском районе ранее).

«В частности, речь идет об опорных пунктах, где люди смогут находиться и днем, и ночью. Такие пункты обустраивают, в частности, в некоторых школах, дополнительно оснащая их мобильными котельными, возможностями для ночлега (карематами, питанием). Эти пункты сейчас обустраивают в первую очередь в школах №263, №264, №306, №275, №293. Туда уже направили мобильные котельные для оперативного подключения», — рассказал Кличко.

Также дополнительные палатки-пункты обогрева обещает развернуть ГСЧС.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и по меньшей мере четверо получили ранения в результате ночной атаки на Киев. В столице снова почти 6000 домов остались без отопления. Также в Киеве 88 000 семей временно без света после массированной атаки.

ТСН.ua собрал все, что известно о ночной атаке.