- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 373
- Время на прочтение
- 1 мин
Сложное всего — на Троещине: Кличко о ситуации в Киеве
Кличко сообщил, что Киев оперативно разворачивает дополнительные круглосуточные опорные пункты.
Киев понемногу приходит в себя от последствий массированного удара ночью 24 января, однако ситуация остается сложной.
Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко.
По его словам, тяжелее всего сейчас — на Троещине, где проблемы и с тепло- и водоснабжением, и с электричеством. Там около 600 домов без всех услуг. Разворачиваются дополнительные пункты обогрева (до 145, которые были созданы в Деснянском районе ранее).
«В частности, речь идет об опорных пунктах, где люди смогут находиться и днем, и ночью. Такие пункты обустраивают, в частности, в некоторых школах, дополнительно оснащая их мобильными котельными, возможностями для ночлега (карематами, питанием). Эти пункты сейчас обустраивают в первую очередь в школах №263, №264, №306, №275, №293. Туда уже направили мобильные котельные для оперативного подключения», — рассказал Кличко.
Также дополнительные палатки-пункты обогрева обещает развернуть ГСЧС.
Ранее сообщалось, что один человек погиб и по меньшей мере четверо получили ранения в результате ночной атаки на Киев. В столице снова почти 6000 домов остались без отопления. Также в Киеве 88 000 семей временно без света после массированной атаки.
ТСН.ua собрал все, что известно о ночной атаке.