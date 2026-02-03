"Шматка стіни просто немає": мешканець Києва розповів про жахливу атаку РФ

Атака на Київ / © Поліція Києва

Киянин розповів про нічну атаку РФ по столиці. Він прокинувся від вибуху, чоловіка засипало склом.

Про це розповів житель Дніпровського району столиці Сергій у коментарі для «Новини.LIVE».

Що відбувалося під час обстрілу Києва

Будинок Сергія зазнав пошкодження через нічний обстріл столиці. Він проживає у другому під’їзді — там вибито всі вікна та пошкоджено рами. Біля будинку пошкоджено близько десяти автомобілів.

«Прокинувся від дуже потужного вибуху. Власне, скло посипалося на мене. Зібрав речі, вийшов на вулицю. Побачив пошкоджені автомобілі, влучання, я так розумію. Кут будинку, шматка стіни немає», — зазначив він.

Чоловік отримав легке поранення руки склом. За його словами, є також люди з порізами обличчя. Також є дані про чоловіка з пораненням ноги, ймовірно, він у лікарні.

Сергій наразі планує їхати до родичів. Але відзначає, що залишати Київ наміру не має.

Нагадаємо, у ніч проти 3 лютого російські окупанти знову атакували Київ. Пролунала серія вибухів, є руйнування у кількох районах столиці — під ударом були житлові будинки та автівки, спалахнули пожежі. Попередньо, серед потраждалих 2 людини.

У декількох районах Києва — Дніпровському, Деснянському, Дарницькому, Печерському та Шевченківському — зафіксовано значні пошкодження: руйнування фасадів і скління, пожежі в житлових будівлях та на об’єктах інфраструктури.

Згодом стало відомо, що кількість потерпілих зросла до 5. Поліція також оприлюднила жахливі кадри наслідків.