Скільки будинків у Києві досі без опалення: Кличко повідомив

Крижаний іспит для столиці

Реклама

Станом на сьогоднішній вечір, 28 січня без теплопостачання залишають 639 багатоповерхівок Києва.

Про це розповів мер столиці Віталій Кличко.

Він запевнив, що бригади комунальників та енергетиків роблять все, щоб подати теплоносій в будинки, які залишилися без тепла внаслідок масованих атак ворога на критичну інфраструктуру Києва.

Реклама

Столичним фахівцям допомагають бригади зі Львова, Полтави, Чернігова, Вінниці, Житомира, Миколаєва, Одеси, Рівного, Кропивницького, Київської області та деяких інших міст. А також — бригади «Укрзалізниці».

Раніше повідомлялося, що мешканці Троєщини вийшли на протест і заблокували рух авто через комунальну кризу і тривалу відсутність світла й опалення.

Раніше ТСН.ua зібрав все, що відомо про наслідки російської атаки у ніч проти 28 січня по всій Україні.

Також ми писали, що у Білогородці під Києвом журналіст «Радіо Свобода» Мар’ян Кушнір героїчно врятував 4-річну дитину з квартири у вогні, куди влучив «Шахед».