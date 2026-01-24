- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 183
- Час на прочитання
- 1 хв
Найскладніше — на Троєщині: Кличко про ситуацію у Києві
Кличко повідомив, що Київ оперативно розгортає додаткові цілодобові опорні пункти.
Київ потрохи оговтується від наслідків масованого удару вночі 24 січня, проте ситуація залишається складною.
Про це розповів мер столиці Віталій Кличко.
За його словами, найважче зараз — на Троєщині, де проблеми і з тепло- і з водопостачанням, і з електрикою. Там близько 600 будинків без усіх послуг. Розгортаються додаткові пункти обігріву (до тих 145, які були створені в Деснянському районі раніше).
«Зокрема, йдеться про опорні пункти, де люди зможуть перебувати і вдень, і вночі. Такі пункти облаштовують, зокрема, у деяких школах, додатково оснащуючи їх мобільними котельнями, можливостями для ночівлі (карематами, харчуванням). Ці пункти зараз облаштовують першочергово в школах №263, №264, №306, №275, №293. Туди вже направили мобільні котельні для оперативного підключення», — розповів Кличко.
Також додаткові намети-пункти обігріву обіцяє розгорнути ДСНС.
Раніше повідомлялося, що одна людина загинула та щонайменше четверо отримали поранення внаслідок нічної атаки на Київ. У столиці знову майже 6 000 будинків залишилися без опалення. Також у Києві 88 000 родин тимчасово без світла після масованої атаки.
