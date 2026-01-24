Кличко розповів про критичну ситуацію на Троєщині / © Управління ДСНС Києва

Київ потрохи оговтується від наслідків масованого удару вночі 24 січня, проте ситуація залишається складною.

Про це розповів мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, найважче зараз — на Троєщині, де проблеми і з тепло- і з водопостачанням, і з електрикою. Там близько 600 будинків без усіх послуг. Розгортаються додаткові пункти обігріву (до тих 145, які були створені в Деснянському районі раніше).

«Зокрема, йдеться про опорні пункти, де люди зможуть перебувати і вдень, і вночі. Такі пункти облаштовують, зокрема, у деяких школах, додатково оснащуючи їх мобільними котельнями, можливостями для ночівлі (карематами, харчуванням). Ці пункти зараз облаштовують першочергово в школах №263, №264, №306, №275, №293. Туди вже направили мобільні котельні для оперативного підключення», — розповів Кличко.

Також додаткові намети-пункти обігріву обіцяє розгорнути ДСНС.

Раніше повідомлялося, що одна людина загинула та щонайменше четверо отримали поранення внаслідок нічної атаки на Київ. У столиці знову майже 6 000 будинків залишилися без опалення. Також у Києві 88 000 родин тимчасово без світла після масованої атаки.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про нічну атаку.