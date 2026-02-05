ТСН у соціальних мережах

Повітряна тривога в Києві та низці областей: що летить

У Києві та кількох регіонах України оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих безпілотників.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН.ua

У ніч проти 5 лютого у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування російських ударних безпілотників.

Міська влада закликала мешканців негайно пройти до укриттів і залишатися там до сигналу відбою.

Як повідомляють офіційні канали, у разі проблем із доступом до укриттів або відсутності відповіді через сервіс «Київ Цифровий» киянам радять звертатися до спеціального бота @KyivShelterBot.

За даними онлайн-мапи повітряних тривог, сигнал небезпеки також оголошено в низці інших регіонів. Зокрема, тривога зафіксована у північних, східних і частині центральних областей, серед яких Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Луганська та Запорізька області.

Жителів регіонів закликають не ігнорувати сигнали тривоги, дотримуватися правил безпеки та користуватися лише офіційною інформацією.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що нічна комбінована атака на Київ призвела до поранення 6 людей і значних руйнувань у п’яти районах міста.

