Атака дронов на Киев: стали известны первые последствия

Дрон / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

В ночь на 5 февраля российские беспилотники атаковали Киев . Над столицей зафиксировали вражеские БПЛА, жителей призывали оставаться в укрытиях.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко .

По его словам, в Оболонском районе в результате атаки загорелись автомобили на стоянке. На место выехали соответствующие службы.

Также отмечены последствия в Святошинском районе. Предварительно там обошлось без пожара и пострадавших.

Обновлено:

В Святошинском районе не подтверждаются последствия атаки.

В Соломенском районе пострадал человек.

Информация о масштабах повреждений уточняется. В столице продолжается работа сил ПВО.

Городские власти призывают киевлян не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях отбоя.

Напомним, ранее мы писали о том, что ночная комбинированная атака на Киев привела к ранению 6 человек и значительным разрушениям в пяти районах города.