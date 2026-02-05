ТСН в социальных сетях

Киев
258
1 мин

Атака дронов на Киев: стали известны первые последствия

В Киеве во время атаки российских БПЛА зафиксирован пожар на автостоянке в Оболонском районе и последствия падения обломков в Святошинском.

Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

В ночь на 5 февраля российские беспилотники атаковали Киев . Над столицей зафиксировали вражеские БПЛА, жителей призывали оставаться в укрытиях.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко .

По его словам, в Оболонском районе в результате атаки загорелись автомобили на стоянке. На место выехали соответствующие службы.

Также отмечены последствия в Святошинском районе. Предварительно там обошлось без пожара и пострадавших.

Обновлено:

  • В Святошинском районе не подтверждаются последствия атаки.

  • В Соломенском районе пострадал человек.

Информация о масштабах повреждений уточняется. В столице продолжается работа сил ПВО.

Городские власти призывают киевлян не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях отбоя.

Напомним, ранее мы писали о том, что ночная комбинированная атака на Киев привела к ранению 6 человек и значительным разрушениям в пяти районах города.

