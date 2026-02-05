- Дата публикации
Атака дронов на Киев: стали известны первые последствия
В Киеве во время атаки российских БПЛА зафиксирован пожар на автостоянке в Оболонском районе и последствия падения обломков в Святошинском.
В ночь на 5 февраля российские беспилотники атаковали Киев . Над столицей зафиксировали вражеские БПЛА, жителей призывали оставаться в укрытиях.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко .
По его словам, в Оболонском районе в результате атаки загорелись автомобили на стоянке. На место выехали соответствующие службы.
Также отмечены последствия в Святошинском районе. Предварительно там обошлось без пожара и пострадавших.
Обновлено:
В Святошинском районе не подтверждаются последствия атаки.
В Соломенском районе пострадал человек.
Информация о масштабах повреждений уточняется. В столице продолжается работа сил ПВО.
Городские власти призывают киевлян не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях отбоя.
Напомним, ранее мы писали о том, что ночная комбинированная атака на Киев привела к ранению 6 человек и значительным разрушениям в пяти районах города.