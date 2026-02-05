ТСН в социальных сетях

Воздушная тревога в Киеве и ряде областей: что летит

В Киеве и нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы враждебных беспилотников.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН.ua

В ночь на 5 февраля в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения российских ударных беспилотников.

Городские власти призвали жителей немедленно пройти к укрытиям и оставаться там до сигнала отбоя.

Как сообщают официальные каналы, в случае проблем с доступом к укрытиям или отсутствия ответа через сервис «Киев Цифровой» киевлянам советуют обращаться в специальный бот @KyivShelterBot.

По данным онлайн-карты воздушных тревог, сигнал опасности также объявлен в ряде других регионов. В частности, тревога зафиксирована в северных, восточных и центральных областях, среди которых Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Донецкая, Луганская и Запорожская области.

Жителей регионов призывают не игнорировать сигналы тревоги, соблюдать правила безопасности и пользоваться только официальной информацией.

Напомним, ранее мы писали о том, что ночная комбинированная атака на Киев привела к ранению 6 человек и значительным разрушениям в пяти районах города.

