У центрі Києва виникла пожежа в готелі "Дніпро": що відомо

Готель «Дніпро» на Хрещатику / Фото: dniprohotel.ua

Доповнено додатковими матеріалами

В Печерському районі Києва сталося загоряння у готелі «Дніпро» на вулиці Хрещатик.

Про це йдеться у повідомленні КМДА.

Пожежа сталася на 4 поверсі готелю. На місці події працюють аварійно-рятувальні служби.

До слова, державний готель «Дніпро» у Києві на Хрещатику 15 липня 2020 року на аукціоні продали за 1 млрд 111 млн грн. Що майже в 14 разів більше за початкову ціну. Об’єкт виставлявся на продаж за стартовою вартістю майже 81 млн грн.

Нагадаємо, у ніч проти 5 лютого внаслідок атаки ворожих безпілотників на Київ, виникли пожежі в Оболонському районі столиці поблизу паркувального майданчика та у Шевченківському районі. Там пожежа сталася внаслідок влучання в 4-х поверхову офісну будівлю.