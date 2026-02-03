ТСН у соціальних мережах

Під час гасіння пожежі у Києві вода перетворювалася на заметіль: рятувальники показали унікальне відео

Вода з 16-го поверху на рівні землі простоі замерзала, на відео видно, що під будинком утворилася справжня заметіль під час гасіння пожежі.

Заметіль з води

Заметіль з води / © скриншот з відео

У ніч проти 3 лютого Росія завдала по Києву та області масованого комбінованого удару. У столиці пошкоджено кілька багатоповерхівок на правому та лівому берегах. У ДСНС показали, як при температурі -20°C в повітрі замерзла вода під час гасіння пожежі.

Керівник пресцентру ДСНС Києва Павло Петров виклав в Instagram відповідне відео, як під час гасіння пожежі вода на рівні землі перетворювалася на сніг.

«Вона з 16-го поверху на рівні землі сьогодні замерзала», — написва він під відео.

На відео видно, що під будинком утворилася справжня заметіль під час гасіння пожежі.

Що передувало

Нагадаємо, у Повітряних силах повідомили, що у ніч проти 3 лютого Росія здійснила масований удар по Україні 412 дронами та великою кількістю ракет. Протиповітряна оборона України збила або подавила 450 цілей, серед них 38 ракет і 412 безпілотників.

Також росіяни випустили 28 крилатих ракет Х-101 та «Іскандер-К» з Каспійського моря і Курської області, а також 450 ударних БпЛА різних типів, близько 300 з них — «Шахеди».

