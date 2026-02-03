Бив мобілізованих та знімав на відео: ДБР оголосило підозру офіцеру районного ТЦК Київщини

ТЦК / © ТСН

ДБР повідомило про підозру офіцеру районного ТЦК у Київській області за побиття та приниження військовозобов’язаних. Працівники ДБР зафіксували системне перевищення повноважень та насильство, яке зловмисник навіть записував на відео.

Про це інформує ДБР.

Що відомо про сканадл у ТЦК

Як стало відомо, начальник групи забезпечення заходів цивільно-військового співробітництва бив ногами мобілізованих та принижував їхню гідність. Дії офіцера мали системний характер і суперечили закону й базовим принципам військової служби.

ДБР наголошує: будь-які прояви насильства, приниження людської гідності та зловживання владою з боку посадових осіб є неприпустимими. Особливо небезпечно такі дії під час воєнного стану, адже вони підривають довіру суспільства до державних інституцій.

За даними слідства, офіцер Київщини неодноразово застосовував фізичну силу до мобілізованих і фіксував свої дії на відео. Після побиття він робив нарізки, демонструючи власні «звитяги». Ймовірно, йдеться про ТЦК у Білій Церкві.

«Замість виконання визначених законом обов’язків посадовець використовував службове становище для залякування та фізичного впливу на громадян», — йдеться у повідомленні.

Наразі триває слідство. Офіцеру загрожує кримінальна відповідальність за статтями про катування та зловживання службовим становищем. Якщо його провина буде доведена, за вчинене передбачено до 12 років позбавлення волі.

Справу веде Білоцерківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Раніше Мережею ширилося відео з Білоцерківського ТЦК, на якому показали, який вигляд будівля має зсередини. На кадрах видно, що мобілізовані утримуються без належних спальних місць та базових гігієнічних умов.

Офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини записав ці порушення ще півтора місяця тому, але керівництво ТЦК проігнорувало законні вимоги щодо їх усунення та належного облаштування приміщень для військовозобов’язаних.

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що бездіяльність у таких питаннях завдає шкоди єдності країни та може бути використана ворогом у пропаганді, і звернувся з вимогою до Київської ОВА та командування ЗСУ негайно відреагувати та притягнути винних до відповідальності. Він підкреслив, що закон чітко зобов’язує ТЦК разом із місцевими адміністраціями забезпечити відповідність умов перебування нормативам.

Нагадаємо, оловний спеціаліст відділення рекрутингу та комплектування Білоцерківського районного ТЦК та СП Дмитро Некраш у декларації вказав втричі нижчу суму за придбаний Porsche Cayenne. Він зазначив суму у розмірі 7,3 тисячі доларів. Відомо, що ринкова вартість цього авто 2011 року становить приблизно 21 тисячу доларів.

Крім того, у тому самому документі Некраш задекларував купівлю KIA K5 за 3 тисячі гривень, тоді як ринкова ціна такого авто становить близько 450 тис. грн — у 150 разів більше.

Відомо, що 2023 року Некраш не вказав грошових активів чи депозитів, а його сім’я має лише зарплату та мінімальний дохід.