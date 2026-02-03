Лімузин, гроші та конфлікт із жінкою: у Києві покарали блогера за цинічний хайп під час блекауту

Блогер влаштував хайп на тлі блекаутів / © Поліція Києва

У Києві, який потерпає від дефіциту електроенергії через російські атаки, чергова спроба «хайпанути» закінчилася для блогера зустріччю з правоохоронцями. 21-річний киянин вирішив продемонструвати розкішне життя в центрі темного міста, що викликало хвилю обурення у Мережі.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Лімузин, гроші та провокації

Під час моніторингу соцмереж поліцейські натрапили на відео, де молодик в орендованому лімузині з яскравим неоновим освітленням роз’їжджав вулицями столиці. На кадрах порушник демонстративно рахував велику пачку грошей.

Проте лише «демонстрацією успіху» блогер не обмежився. Для підвищення охоплень він спровокував конфлікт із літньою жінкою на вулиці. На її зауваження молодик відповідав із відвертою зневагою, намагаючись навмисно викликати гнів перехожих та глядачів.

Горе-блогер / © скриншот з відео

Реакція поліції

Оперативники та кримінальні аналітики столичного главку оперативно встановили особу фігуранта. Ним виявився місцевий мешканець. За свої витівки молодик отримав не лайки, а адміністративне покарання.

«На порушника складено адміністративний протокол за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство)», — повідомили в поліції.

Правоохоронці нагадали «креативникам», що демонстративна зневага до суспільства в час, коли тисячі людей залишаються без світла та тепла, не є творчістю. Це публічне порушення порядку, яке матиме законні наслідки.

Нагадаємо, відому блогерку суд оштрафував на 250 тис. грн через провалену рекламу та недобір підписників в Instagram.