Во время тушения пожара в Киеве вода превращалась в метель: спасатели показали уникальное видео

Метель с воды / © скриншот с видео

В результате массированного удара России по Киеву и области было повреждено несколько многоэтажек на правом и левом берегах. В ГСЧС показали, как во время тушения пожара при температуре -20°C в воздухе замерзала вода.

Руководитель прессцентра ГСЧС Киева Павел Петров выложил в Instagram соответствующее видео, как во время тушения пожара вода на уровне земли превращалась в снег.

«Она с 16-го этажа на уровне земли сегодня замерзала», — пишет он под видео.

На видео видно, что под домом образовалась настоящая метель при тушении пожара.

Что предшествовало

Напомним, в Воздушных силах сообщили, что в ночь на 3 февраля Россия нанесла массированный удар по Украине 412 дронами и большим количеством ракет. Противовоздушная оборона Украины сбила или подавила 450 целей, в том числе 38 ракет и 412 беспилотников.

Также россияне выпустили 28 крылатых ракет Х-101 и «Искандер-К» из Каспийского моря и Курской области, а также 450 ударных БПЛА разных типов, около 300 из них — «Шахеды».