Бил мобилизированных и снимал на видео: ГБР объявило подозрение офицеру районного ТЦК Киевщины

ГБР сообщило о подозрении офицеру районного ТЦК в Киевской области за избиение и унижение военнообязанных. Сотрудники ГБР зафиксировали системное превышение полномочий и насилие, которое злоумышленник даже записывал на видео.

Об этом сообщает ГБР.

Что известно о сканадле в ТЦК

Как стало известно, начальник группы обеспечения мероприятий гражданско-военного сотрудничества избивал ногами мобилизованных и унижал их достоинство. Действия офицера носили системный характер и противоречили закону и базовым принципам военной службы.

ГБР отмечает: любые проявления насилия, унижение человеческого достоинства и злоупотребление властью со стороны должностных лиц недопустимы. Особенно опасны такие действия во время военного положения, ведь они подрывают доверие общества к государственным институтам.

По данным следствия, офицер неоднократно применял физическую силу к мобилизованным и фиксировал свои действия на видео. После избиения он делал нарезки, демонстрируя собственные «победы». Вероятно, речь идет о ТЦК в Белой Церкви.

«Вместо выполнения определенных законом обязанностей должностное лицо использовало служебное положение для запугивания и физического воздействия на граждан», — говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается следствие. Офицеру грозит уголовная ответственность по статьям о пытках и злоупотреблениях служебным положением. Если его вина будет доказана, за совершенное предусмотрено до 12 лет лишения свободы.

Дело ведет Белоцерковская специализированная прокуратура в области обороны Центрального региона.

Ранее по Сети распространялось видео с Белоцерковского ТЦК, на котором показали, как здание выглядит изнутри. На кадрах видно, что мобилизованные содержатся без соответствующих спальных мест и базовых гигиенических условий.

Офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека записал эти нарушения еще полтора месяца назад, но руководство ТЦК проигнорировало законные требования по их устранению и надлежащему устройству помещений для военнообязанных.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что бездействие в таких вопросах наносит ущерб единству страны и может быть использовано врагом в пропаганде, и обратился с требованием к Киевскому ОВД и командованию ВСУ немедленно отреагировать и привлечь виновных к ответственности. Он подчеркнул, что закон четко обязывает ТЦК вместе с местными администрациями обеспечить соответствие условиям нахождения нормативам.

Напомним, оловной специалист отделения рекрутинга и комплектования Белоцерковского районного ТЦК и СП Дмитрий Некраш в декларации указал втрое более низкую сумму за приобретенный Porsche Cayenne. Он отметил сумму в размере 7,3 тысяч долларов. Известно, что рыночная стоимость этого авто в 2011 году составляет примерно 21 тысячу долларов.

Кроме того, в том же документе Некраш задекларировал покупку KIA K5 за 3 тысячи гривен, в то время как рыночная цена такого авто составляет около 450 тыс. грн — в 150 раз больше.

Известно, что в 2023 году Некраш не указал денежные активы или депозиты, а его семья имеет только зарплату и минимальный доход.