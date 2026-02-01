ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
504
Час на прочитання
1 хв

У Києві сталася пожежа на одному з відомих ринків

Вогонь охопив торговельний ряд на Подолі.

Наталія Магдик
Наслідки пожежі

Наслідки пожежі / © ДСНС

У Києві, у Подільському районі, рятувальники ліквідували пожежу на території одного з ринків.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

«01 лютого о 04:56 надійшло повідомлення про пожежу на проспекті Василя Порика. Загоряння виникло в одноповерховій побутівці з розповсюдженням вогню на металеві одноповерхові кіоски торговельного ряду», — йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, 06:12 пожежу було повністю ліквідовано на площі близько 80 кв. м. Під час гасіння рятувальники виявили потерпілого. Чоловіка з опіками різного ступеня тяжкості передали бригаді швидкої медичної допомоги.

Причини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

Нагадаємо, раніше ми писали про пожежу в Києві. Над площею Шевченка здіймався густий дим — вогонь охопив ринок.

Дата публікації
Кількість переглядів
504
