- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 504
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві сталася пожежа на одному з відомих ринків
Вогонь охопив торговельний ряд на Подолі.
У Києві, у Подільському районі, рятувальники ліквідували пожежу на території одного з ринків.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
«01 лютого о 04:56 надійшло повідомлення про пожежу на проспекті Василя Порика. Загоряння виникло в одноповерховій побутівці з розповсюдженням вогню на металеві одноповерхові кіоски торговельного ряду», — йдеться у повідомленні.
Як повідомляється, 06:12 пожежу було повністю ліквідовано на площі близько 80 кв. м. Під час гасіння рятувальники виявили потерпілого. Чоловіка з опіками різного ступеня тяжкості передали бригаді швидкої медичної допомоги.
Причини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.
Нагадаємо, раніше ми писали про пожежу в Києві. Над площею Шевченка здіймався густий дим — вогонь охопив ринок.