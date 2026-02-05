- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 900
- Час на прочитання
- 2 хв
Снігопад паралізував Київ: масовий колапс на дорогах, "золоте" таксі і небачені затори (фото, відео)
Київ та передмістя паралізовані через снігопад. На дорогах — масові ДТП. Водії стоять у заторах і годинами не можуть добратися з одного берега на інший.
Через негоду у Києві 5 лютого стався справжній транспортний колапс. Так, місто засипало снігом, люди стоять у заторах, громадського транспорту майже немає.
Що відбувається у Києві, який засипало снігом, читайте далі у матеріалі ТСН.ua.
Київ паралізувало через негоду
Як пишуть у Мережі, Київ та передмістя паралізовані через снігопад. Рух ускладнений, а громадського транспорту майже не видно. Водії годинами намагаються дістатись з лівого на правий. На ключових магістралях — масові ДТП та значні затримки в русі. У заторах люди втрачають до 46 хв.
Зокрема, важкий рух на Дарницькому мосту, проспекті Романа Шухевича та проспекті Георгія Нарбута. Повністю стоїть Житомирська траса в бік Києва.
Також відомо про затори на Одеській, Варшавській та на шляху від Білої Церкви.
Небачені затори у столиці
Водії у Мережі скаржаться, що таких заторів у столиці ще не було. Один із користувачів жартує про те, що водії навіть виходять курити, адже нічого не рухається.
Через нерозчищену дорогу фури не можуть виїхати в гірку. Автівки буксують, дороги перетворилися на ковзанку.
Традиційно, ціни на таксі у таких умовах злетіли до небес. Поїздку тривалістю 8 хвилин сервіси пропонують за майже 1000 гривень.
Кияни зазначають, що попри шалені ціни викликати машину дуже складно. Користувачка Threads написала, що не може викликати таксі вже 1,5 години.
У КМДА наголосили, що вже очищають дороги від снігу та обробляють протиожеледними засобами головні магістралі, мости, шляхопроводи, спуски і підйоми, підходи до зупинок громадського транспорту та переходи.
У Києві розчищають дороги від снігу (4 фото)
Синоптики попереджають киян про небезпеку
Раніше ми писали про те, що у Києві 5 лютого через сніг та ожеледицю на дорогах синоптики попередили про підвищену небезпеку.
У столиці температура повітря -8°, відносна вологість 93%, атмосферний тиск 749 мм рт. ст. На автошляхах місцями дуже слизько, а це — серйозний ризик для водіїв і пішоходів. Містян просять бути особливо уважними на дорогах, знижувати швидкість та дотримуватися правил безпеки.