У Києві через відсутність світла перекрили вулицю: що кажуть у поліції

Спроба протесту через відсутність світла / © Київ Оперативний

У Києві через відсутність електрики мешканці перекрили Харківське шосе.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

У Мережі пишуть, що люди перекрили вулицю через затяжну відсутність електроенергії і нібито на Харківському шосе вже виникли великі затори. Також публікують фото, на яких видно людей на переході і формування затору з автотранспорту.

Відео Інсайдер Київ

Але у поліції Києва спростували цю інформацію — перекриття дороги немає.

Там додають, що мешканці дійсно мали такі наміри.

«Але після спілкування з співробітниками поліції рух автотранспорту було відновлено», — пояснили ТСН.ua у поліції Києва.

Раніше повідомлялося, що станом на ранок 1 лютого у Києві без тепла залишаються близько 1000 житлових будинків.

Нагадаємо, що у суботу, 31 січня, у Києві стався масштабний збій у роботі громадського транспорту. Тимчасово було зупинено рух поїздів на всіх трьох гілках столичного метрополітену. Також енергетичний колапс спричинив відключення води, світла та тепла у місті.