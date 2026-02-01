ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
474
Час на прочитання
1 хв

У Києві через відсутність світла перекрили вулицю: що кажуть у поліції

У Києві мешканці ледь не заблокували магістраль через відключення світла.

Автор публікації
Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак
Спроба протесту через відсутність світла

Спроба протесту через відсутність світла / © Київ Оперативний

У Києві через відсутність електрики мешканці перекрили Харківське шосе.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

У Мережі пишуть, що люди перекрили вулицю через затяжну відсутність електроенергії і нібито на Харківському шосе вже виникли великі затори. Також публікують фото, на яких видно людей на переході і формування затору з автотранспорту.

Відео Інсайдер Київ

Але у поліції Києва спростували цю інформацію — перекриття дороги немає.

Там додають, що мешканці дійсно мали такі наміри.

«Але після спілкування з співробітниками поліції рух автотранспорту було відновлено», — пояснили ТСН.ua у поліції Києва.

Раніше повідомлялося, що станом на ранок 1 лютого у Києві без тепла залишаються близько 1000 житлових будинків.

Нагадаємо, що у суботу, 31 січня, у Києві стався масштабний збій у роботі громадського транспорту. Тимчасово було зупинено рух поїздів на всіх трьох гілках столичного метрополітену. Також енергетичний колапс спричинив відключення води, світла та тепла у місті.

Дата публікації
Кількість переглядів
474
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie