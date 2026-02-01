- Дата публікації
У Києві через відсутність світла перекрили вулицю: що кажуть у поліції
У Києві мешканці ледь не заблокували магістраль через відключення світла.
У Києві через відсутність електрики мешканці перекрили Харківське шосе.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
У Мережі пишуть, що люди перекрили вулицю через затяжну відсутність електроенергії і нібито на Харківському шосе вже виникли великі затори. Також публікують фото, на яких видно людей на переході і формування затору з автотранспорту.
Але у поліції Києва спростували цю інформацію — перекриття дороги немає.
Там додають, що мешканці дійсно мали такі наміри.
«Але після спілкування з співробітниками поліції рух автотранспорту було відновлено», — пояснили ТСН.ua у поліції Києва.
Раніше повідомлялося, що станом на ранок 1 лютого у Києві без тепла залишаються близько 1000 житлових будинків.
Нагадаємо, що у суботу, 31 січня, у Києві стався масштабний збій у роботі громадського транспорту. Тимчасово було зупинено рух поїздів на всіх трьох гілках столичного метрополітену. Також енергетичний колапс спричинив відключення води, світла та тепла у місті.