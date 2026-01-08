Вулиці Києва перетворилися на річки: що кажуть комунальники

Вулиці Києва затопило талим снігом / © скриншот з відео

Через танення великої кількості снігу, який випав в українській столиці, деякі вулиці Києва перетворилися на справжні річки. Автотранспорт змушений долати водяні перешкоди на дорозі, потерпають також пішоходи.

Відео цього потопу публікують місцеві Telegram-канали.

Найбільше кадрів із Мінського масиву, де проїжджа частина вкрита талою водою. Зокрема, на перетині вулиць Полярної та Сімʼї Кульженків автівки буквально пливуть дорогою.

Схожа ситуація на вулиці Празькій та на проспекті Степана Бандери.

На вулиці Стеценка пішохід, який змушений був переходити вулицю, опинився мало не по коліна у воді.

У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА ТСН.ua пояснили, що через велику кількість та інтенсивність опадів, не вистачає обсягу зливової системи.

«Бригади ШЕУ чергують в місцях найбільших підтоплень — відкачують воду. Також стежимо в цілому за ситуацією і реагуємо по факту і в міру можливостей», — повідомили комунальники.

Нагадаємо, Український гідрометеорологічний центр попереджав про сильні снігопади та арктичне похолодання протягом 8-11 січня. У західних, північних та центральних областях очікуються сильні снігопади, мокрий сніг, хуртовини та пориви вітру до 18 м/с.