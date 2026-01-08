ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
451
Час на прочитання
1 хв

Вулиці Києва перетворилися на річки: що кажуть комунальники

Зливова система не може впоратися з великим об’ємом талої води після рясних снігопадів у столиці.

Автори публікації
Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Потоп у Києві

Вулиці Києва затопило талим снігом / © скриншот з відео

Через танення великої кількості снігу, який випав в українській столиці, деякі вулиці Києва перетворилися на справжні річки. Автотранспорт змушений долати водяні перешкоди на дорозі, потерпають також пішоходи.

Відео цього потопу публікують місцеві Telegram-канали.

Найбільше кадрів із Мінського масиву, де проїжджа частина вкрита талою водою. Зокрема, на перетині вулиць Полярної та Сімʼї Кульженків автівки буквально пливуть дорогою.

Схожа ситуація на вулиці Празькій та на проспекті Степана Бандери.

На вулиці Стеценка пішохід, який змушений був переходити вулицю, опинився мало не по коліна у воді.

У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА ТСН.ua пояснили, що через велику кількість та інтенсивність опадів, не вистачає обсягу зливової системи.

«Бригади ШЕУ чергують в місцях найбільших підтоплень — відкачують воду. Також стежимо в цілому за ситуацією і реагуємо по факту і в міру можливостей», — повідомили комунальники.

Нагадаємо, Український гідрометеорологічний центр попереджав про сильні снігопади та арктичне похолодання протягом 8-11 січня. У західних, північних та центральних областях очікуються сильні снігопади, мокрий сніг, хуртовини та пориви вітру до 18 м/с.

Дата публікації
Кількість переглядів
451
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie