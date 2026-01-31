- Дата публікації
Київ у крижаному полоні: понад 3000 будинків досі без тепла — де ситуація найгірша
Кличко назвав кількість багатоповерхівок, які залишилися без опалення.
Станом на вечір 31 січня у Києві без опалення залишаються 3419 багатоповерхівок — переважно на правому березі столиці.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
«Київ поступово відновлює системи життєзабезпечення міста після аварійної ситуації в енергосистемі України. Аварія призвела до зупинки роботи систем водо- та теплопостачання міста», — розповів міський голова.
За його словами, на лівому березі Києва постачання води вже відновили. Наразі на пониженому тиску система водопостачання працює в Голосіївському, Печерському та Шевченківському районах.
Без опалення наразі залишаються 3419 багатоповерхівок — переважно на правому березі столиці.
Кличко запевнив, що комунальники й енергетики працюють над відновленням надання необхідних послуг киянам.
Нагадаємо, що у суботу, 31 січня, у Києві стався масштабний збій у роботі громадського транспорту. Тимчасово було зупинено рух поїздів на всіх трьох гілках столичного метрополітену. Також енергетичний колапс спричинив відключення води, світла та тепла у місті.