Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
211
Время на прочтение
1 мин

Улицы Киева превратились в реки: что говорят коммунальщики

Ливневая система не справляется с большим объемом талой воды после обильных снегопадов в столице.

Авторы публикации
Фото автора: Александр Марущак Александр Марущак Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Потоп в Киеве

Улицы Киева затопило талым снегом / © скриншот с видео

Из-за таяния большого количества снега, который выпал в украинской столице, некоторые улицы Киева превратились в настоящие реки. Автотранспорт вынужден преодолевать водяные препятствия на дороге, страдают также пешеходы.

Видео этого потопа публикуют местные Telegram-каналы.

Больше всего кадров с Минского массива, где проезжая часть покрыта талой водой. В частности, на пересечении улиц Полярной и Семьи Кульженко машины буквально плывут по дороге.

Похожая ситуация на улице Пражской и проспекте Степана Бандеры.

На улице Стеценко пешеход, который вынужден был переходить улицу, оказался чуть ли не по колено в воде.

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА ТСН.ua объяснили, что из-за большого количества и интенсивности осадков, не хватает объема ливневой системы.

«Бригады ДЭУ дежурят в местах наибольших подтоплений — откачивают воду. Также следим в целом за ситуацией и реагируем по факту и мере возможностей», — сообщили коммунальщики.

Напомним, Украинский гидрометеорологический центр предупреждал о сильных снегопадах и арктическом похолодании в течение 8-11 января. В западных, северных и центральных областях ожидаются сильные снегопады, мокрый снег, метели и порывы ветра до 18 м/с.

