Кличко сделал тревожное предупреждение киевлянам: что сказал

Снегопад / © Associated Press

В Киеве наблюдается ухудшение погодных условий: интенсивный снегопад, начавшийся накануне вечером, продолжается до сих пор. Это привело к усложнению движения транспорта на дорогах столицы.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

По словам городского головы, специализированная техника УК «Киевавтодор» работает на улицах города с самой ночи. Однако эффективность уборки снижается из-за объективных факторов.

«Утром уборка осложнилась большим трафиком авто на дорогах и продолжением снегопада», — отметил мэр.

В этой связи дорожным службам дано поручение максимально мобилизовать ресурсы. Приоритетом является усиленная уборка и обработка противогололедными материалами магистралей и сложных участков дорог, мостов и путепроводов, въездов в город.

Обращение к водителям

Власти столицы призывают киевлян быть максимально осторожными и внимательными. Виталий Кличко обратился к автовладельцам с просьбой по возможности отказаться от поездок на собственных автомобилях и воспользоваться общественным транспортом, чтобы не создавать дополнительных пробок.

«Не парковать автомобили в непозволительных местах, где они мешают уборке улиц», — подчеркнул глава столицы.

Хаотично оставленные машины на обочинах блокируют проезд снегоуборочной техники, что делает невозможным качественную расчистку дорог.

Также прозвучал призыв к представителям бизнеса и руководителям учреждений. Балансодержатели территорий обязаны добросовестно отнестись к своим обязанностям и обеспечить своевременную уборку снега на участках, закрепленных за их предприятиями, магазинами или офисами.

Городские власти уверяют, что делают все необходимое в этих сложных погодных условиях, чтобы Киев не остановился и жизнедеятельность столицы была обеспечена на должном уровне.

Напомним, в четверг, 5 февраля, в Киеве ожидается ослабление мороза, однако погода будет оставаться зимней. По прогнозу Укргидрометцентра, в столице будет облачно, с небольшим снегом и ветром 7–12 м/с, на дорогах местами возможна гололедица.

Ночью температура воздуха в Киеве составит 8–10° мороза, днем — 4–6° мороза. В Киевской области ночью прогнозируют 7–12° мороза, днем — от 3 до 8° ниже нуля.