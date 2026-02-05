- Дата публикации
Киев
1300
2 мин
Кличко сделал тревожное предупреждение киевлянам: что сказал
Коммунальные службы работают в усиленном режиме, однако плотный трафик и непрерывные осадки затрудняют расчистку дорог.
В Киеве наблюдается ухудшение погодных условий: интенсивный снегопад, начавшийся накануне вечером, продолжается до сих пор. Это привело к усложнению движения транспорта на дорогах столицы.
Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
По словам городского головы, специализированная техника УК «Киевавтодор» работает на улицах города с самой ночи. Однако эффективность уборки снижается из-за объективных факторов.
«Утром уборка осложнилась большим трафиком авто на дорогах и продолжением снегопада», — отметил мэр.
В этой связи дорожным службам дано поручение максимально мобилизовать ресурсы. Приоритетом является усиленная уборка и обработка противогололедными материалами магистралей и сложных участков дорог, мостов и путепроводов, въездов в город.
Обращение к водителям
Власти столицы призывают киевлян быть максимально осторожными и внимательными. Виталий Кличко обратился к автовладельцам с просьбой по возможности отказаться от поездок на собственных автомобилях и воспользоваться общественным транспортом, чтобы не создавать дополнительных пробок.
«Не парковать автомобили в непозволительных местах, где они мешают уборке улиц», — подчеркнул глава столицы.
Хаотично оставленные машины на обочинах блокируют проезд снегоуборочной техники, что делает невозможным качественную расчистку дорог.
Также прозвучал призыв к представителям бизнеса и руководителям учреждений. Балансодержатели территорий обязаны добросовестно отнестись к своим обязанностям и обеспечить своевременную уборку снега на участках, закрепленных за их предприятиями, магазинами или офисами.
Городские власти уверяют, что делают все необходимое в этих сложных погодных условиях, чтобы Киев не остановился и жизнедеятельность столицы была обеспечена на должном уровне.
Напомним, в четверг, 5 февраля, в Киеве ожидается ослабление мороза, однако погода будет оставаться зимней. По прогнозу Укргидрометцентра, в столице будет облачно, с небольшим снегом и ветром 7–12 м/с, на дорогах местами возможна гололедица.
Ночью температура воздуха в Киеве составит 8–10° мороза, днем — 4–6° мороза. В Киевской области ночью прогнозируют 7–12° мороза, днем — от 3 до 8° ниже нуля.