Киев
562
1 мин

Пожар в Киеве: горит возле известного ЖК (видео)

На улице Ревуцкого в Дарницком районе зафиксирован пожар. Обстоятельства выясняют.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Пожар в Киеве: горит возле известного ЖК (видео)

В Дарницком районе столицы произошел пожар вблизи ЖК Фото скрин видео

В Киеве, на улице Ревуцкого вблизи ЖК «Лебединый», произошел пожар.

Об этом говорится в сообщении ТГ-канала «Киев Инфо».

По предварительной информации очевидцев, перед возгоранием был слышен громкий звук, похожий на взрыв. Вероятно, мог взорваться автомобиль или газовый баллон.

На месте возгорания горит немалая территория. Обстоятельства возгорания и информация о возможных пострадавших уточняются.

Напомним, в этот же день, 5 февраля, в центре Киева горела гостиница «Днепр». Спасатели эвакуировали 57 человек, из них одного ребенка. Пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

