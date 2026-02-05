- Дата публикации
- Киев
- 562
- 1 мин
Пожар в Киеве: горит возле известного ЖК (видео)
На улице Ревуцкого в Дарницком районе зафиксирован пожар. Обстоятельства выясняют.
В Киеве, на улице Ревуцкого вблизи ЖК «Лебединый», произошел пожар.
Об этом говорится в сообщении ТГ-канала «Киев Инфо».
По предварительной информации очевидцев, перед возгоранием был слышен громкий звук, похожий на взрыв. Вероятно, мог взорваться автомобиль или газовый баллон.
На месте возгорания горит немалая территория. Обстоятельства возгорания и информация о возможных пострадавших уточняются.
Напомним, в этот же день, 5 февраля, в центре Киева горела гостиница «Днепр». Спасатели эвакуировали 57 человек, из них одного ребенка. Пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.