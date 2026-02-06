- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 8
- Час на прочитання
- 1 хв
Відновлення опалення не очікується: Міненерго назвало найскладніший район Києва
Найскладнішою точкою на енергетичній мапі Києва залишається район обслуговування Дарницької ТЕЦ. Там опалення не буде до кінця сезону.
Найбільш складною зоною в Києві залишається район, який живила ТЕЦ-4 (відома як Дарницька ТЕЦ).
Про це пише Міненерго.
Як вже повідомила міська влада, відновлення теплопостачання в тому районі найближчим часом не очікується.
Тому енергетики намагаються забезпечити покращені графіки електропостачання. Усього над відновленням електропостачання в Києві сьогодні були задіяні задіяні 64 ремонтні бригади.
Крім того, триває процес встановлення когенераційних газових установок, і найближчим часом планується запуск установок потужністю 9 та 18 МВт. Одним з пріоритетних завдань є забезпечення фізичного захисту цих об’єктів.
Міненерго обіцяє, що цього тижня в Україну доставлять 596 тонн гуманітарної енергетичної допомоги, зокрема трансформатори, генератори та інше обладнання. Проте ця допомога не лише для Києва — її передадуть енергетичним компаніям, органам місцевої влади та на об’єкти критичної інфраструктури по всій Україні.
