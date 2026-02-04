Сколько света будет в Киеве в феврале: прогноз пасмурный

Отключение света в Киеве

Реклама

Атаки на стратегические подстанции «Винницкая 550» и «Киевская 750» нанесли системный удар по украинской энергосети, а восстановление специфического оборудования займет не один год. Из-за критических разрушений ТЭЦ-6 и Дарницкой ТЭЦ, которые остановлены на длительный срок, жители Киева в феврале смогут рассчитывать на свет лишь в течение нескольких часов в сутки.

Об этом глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев рассказал изданию «Телегераф».

Масштаб последнего удара РФ по энергетической системе Украины

По словам Игнатьева, наиболее сокрушительными стали атаки 3 февраля на стратегические узлы магистральной энергосистемы — подстанции «Винницкая 550» и «Киевская 750». Эти объекты имеют критическое значение для межрегиональной передачи электроэнергии и стабильной работы объединенной энергосистемы Украины. Именно через них проходят большие объемы мощности, и фактически они выполняют функцию энергетических «хабов» общегосударственного уровня.

Реклама

«Повреждение подстанций такого класса — это не локальная авария, а стратегический удар по всей энергосистеме. Выход из строя оборудования напряжением 550 и 750 кВ приводит к потере возможности передавать электроэнергию на значительные расстояния, что автоматически создает дефицит даже в тех регионах, где генерация сохранена», — пояснил эксперт.

Процесс восстановления таких подстанций является чрезвычайно сложным как с технической, так и с логистической точки зрения. Значительная часть оборудования является уникальной, изготавливается под конкретные параметры и требует месяцев, а иногда даже лет для полноценной замены.

Последствия ударов по ТЭЦ-6 и Дарницкой ТЭЦ

Отдельным серьезным ударом для столицы стало уничтожение ТЭЦ-6 и масштабные повреждения Дарницкой ТЭЦ — одного из ключевых объектов электро- и теплоснабжения левобережного Киева. В результате обстрелов станция подверглась критическим разрушениям, которые фактически вывели ее из эксплуатации на длительный период.

«Повреждение подстанций такого класса — это не локальная авария, а стратегический удар по всей энергосистеме. Выход из строя оборудования напряжением 550 и 750 кВ приводит к потере возможности передавать электроэнергию на значительные расстояния, что автоматически создает дефицит даже в тех регионах, где генерация сохранена», — пояснил Игнатьев.

Реклама

Потеря теплоэлектроцентралей означает не только существенное сокращение генерации электроэнергии, но и серьезные угрозы для системы теплоснабжения, особенно накануне и во время осенне-зимнего периода. Именно это резко углубило энергетический дефицит в Киеве и заставило энергетиков применять более жесткие графики отключений.

Совокупный эффект от ударов по подстанциям сверхвысокого напряжения и уничтожения крупных генерирующих объектов, в частности Дарницкой ТЭЦ, привел к так называемому «безумному» дефициту электроэнергии. Речь идет о недостатке, который невозможно быстро перекрыть ни импортом, ни резервными мощностями — он имеет системный характер и влияет на энергетику всей страны.

Сколько электроэнергии будет у Киева в феврале?

«В феврале столица будет иметь 4-6 часов в сутки электроснабжения. Подстанции разбиты — дают туда, где можно передать и распределить», — рассказал эксперт.

Он также объяснил, почему даже при наличии графиков отключений их не всегда удается соблюдать. Они необходимы исключительно для балансировки энергосистемы. Когда подстанции повреждены, электроэнергия подается туда, где есть техническая возможность ее передать и распределить между потребителями.

Реклама

Напомним, из-за ночной массированной атаки 3 февраля Дарницкий и Днепровский районы Киева частично остались без света, там действовали экстренные отключения. На правом берегу столицы применялись плановые графики.

Как пояснил накануне Игнатьев, атаки на подстанции (в частности 750 кВ в Наливайковке) имели целью отрезать Киев от атомной генерации в морозы, однако энергосистема выстояла и работает штатно. Несмотря на повреждения Трипольской ТЭС и других объектов, угроза блэкаута уменьшилась, хотя ближайшие холодные дни будут сложными, а летом возможны графики из-за ремонтов. Эксперт подчеркивает необходимость децентрализации энергосистемы к следующей зиме через внедрение когенерационных установок, модульных котельных и разделение города на отдельные тепловые районы.