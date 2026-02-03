Киевская ТЭЦ после ночного удара РФ: жуткие кадры разрушений (фото)

Последствия разрушений ТЭЦ / © t.me/Denys_Smyhal

После ночной атаки РФ на Киев 3 февраля столичная ТЭЦ подверглась значительным разрушениям, повреждены жилые дома и пострадали люди. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль показал Генеральному секретарю НАТО Марку Рютте последствия ночного ракетного удара по столице.

Об этом говорится он сообщил в своем Telegram.

По словам Шмыгаля, в результате массированной атаки пострадали жилые дома и инфраструктура, включая одну из киевских теплоэлектроцентралей, которая обеспечивает теплом жителей города. Повреждена гражданская инфраструктура, шесть человек получили ранения.

Вместе с Министром иностранных дел Андреем Сибигой Шмыгаль подчеркнул, что удар был сознательным и нанесен во время резкого похолодания до -25°C. Они отметили важность усиления защиты энергетических объектов, обеспечения поставок современных систем ПВО и ракет, а также на совместной борьбе с киберугрозами в энергетике, ведь Россия продолжает вести гибридную войну против Украины и членов НАТО.

Кроме того, в Печерском районе Киева в результате атаки повреждена автозаправочная станция: пострадали автомобили и линии электропередач. У автомобилей выбиты стекла, поврежден логотип АЗС, также пострадал соседний билборд. Сейчас пробок на участке не наблюдается.

Напомним, ранее мы писали о том, что ночная комбинированная атака на Киев привела к ранению 6 человек и значительным разрушениям в пяти районах города.