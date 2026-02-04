Скільки світла буде в Києві у лютому: прогноз похмурий

Відключення світла в Києві

Атаки на стратегічні підстанції «Вінницька 550» та «Київська 750» завдали системного удару по українській енергомережі, а відновлення специфічного обладнання забере не один рік. Через критичні руйнування ТЕЦ-6 і Дарницької ТЕЦ, які зупинені на тривалий термін, жителі Києва у лютому зможуть розраховувати на світло лише протягом кількох годин на добу.

Про це голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики, енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв розповів виданню «Телегераф».

Масштаб останнього удару РФ по енергетичній системі України

За словами Ігнатьєва, найбільш нищівними стали атаки 3 лютого на стратегічні вузли магістральної енергосистеми — підстанції «Вінницька 550» та «Київська 750». Ці об’єкти мають критичне значення для міжрегіонального передавання електроенергії та стабільної роботи об’єднаної енергосистеми України. Саме через них проходять великі обсяги потужності, і фактично вони виконують функцію енергетичних «хабів» загальнодержавного рівня.

«Пошкодження підстанцій такого класу — це не локальна аварія, а стратегічний удар по всій енергосистемі. Вихід з ладу обладнання напругою 550 та 750 кВ призводить до втрати можливості передавати електроенергію на значні відстані, що автоматично створює дефіцит навіть у тих регіонах, де генерація збережена», — пояснив експерт.

Процес відновлення таких підстанцій є надзвичайно складним як з технічної, так і з логістичної точки зору. Значна частина обладнання є унікальною, виготовляється під конкретні параметри й потребує місяців, а інколи навіть років для повноцінної заміни.

Наслідки ударів по ТЕЦ-6 та Дарницькій ТЕЦ

Окремим серйозним ударом для столиці стало знищення ТЕЦ-6 та масштабні пошкодження Дарницької ТЕЦ — одного з ключових об’єктів електро- й теплопостачання лівобережного Києва. Внаслідок обстрілів станція зазнала критичних руйнувань, що фактично вивели її з експлуатації на тривалий період.

Втрата теплоелектроцентралей означає не лише суттєве скорочення генерації електроенергії, а й серйозні загрози для системи теплопостачання, особливо напередодні та під час осінньо-зимового періоду. Саме це різко поглибило енергетичний дефіцит у Києві та змусило енергетиків застосовувати жорсткіші графіки відключень.

Сукупний ефект від ударів по підстанціях надвисокої напруги та знищення великих генерувальних об’єктів, зокрема Дарницької ТЕЦ, призвів до так званого «шаленого» дефіциту електроенергії. Йдеться про нестачу, яку неможливо швидко перекрити ні імпортом, ні резервними потужностями — вона має системний характер і впливає на енергетику всієї країни.

Скільки електроенергії матиме Київ у лютому?

«У лютому столиця матиме 4-6 годин на добу електропостачання. Підстанції розбиті — дають туди, де можна передати і розподілити», — розповів експерт.

Він також пояснив, чому навіть за наявності графіків відключень їх не завжди вдається дотримуватися. Вони необхідні виключно для балансування енергосистеми. Коли підстанції пошкоджені, електроенергія подається туди, де є технічна можливість її передати та розподілити між споживачами.

Нагадаємо, через нічну масовану атаку 3 лютого Дарницький та Дніпровський райони Києва частково залишилися без світла, там діли екстрені відключення. На правому березі столиці застосовувалися планові графіки.

Як пояснив напередодні Ігнатьєв, атаки на підстанції (зокрема 750 кВ у Наливайківці) мали на меті відрізати Київ від атомної генерації в морози, проте енергосистема вистояла і працює штатно. Попри пошкодження Трипільської ТЕС та інших об’єктів, загроза блекауту зменшилася, хоча найближчі холодні дні будуть складними, а влітку можливі графіки через ремонти. Експерт наголошує на необхідності децентралізації енергосистеми до наступної зими через впровадження когенераційних установок, модульних котелень та поділ міста на окремі теплові райони.