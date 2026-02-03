Київська ТЕЦ після нічного удару РФ: моторошні кадри руйнувань (фото)

Наслідки руйнувань ТЕЦ / © t.me/Denys_Smyhal

Після нічної атаки РФ на Київ 3 лютого столична ТЕЦ зазнала значних руйнувань, пошкоджено житлові будинки та постраждали люди. Міністр енергетики України Денис Шмигаль показав Генеральному секретарю НАТО Марку Рютте наслідки нічного ракетного удару по столиці.

Про це Шмигаль повідомив у своєму Telegram.

За словами Шмигаля, внаслідок масованої атаки постраждали житлові будинки та інфраструктура, включно з однією з київських теплоелектроцентралей, яка забезпечує теплом мешканців міста. Пошкоджена цивільна інфраструктура, шестеро людей отримали поранення.

Разом із Міністром закордонних справ Андрієм Сибігою Шмигаль підкреслив, що удар був свідомим і завдано під час різкого похолодання до –25°C. Вони наголосили на важливості посилення захисту енергетичних об’єктів, забезпечення постачання сучасних систем ППО та ракет, а також на спільній боротьбі з кіберзагрозами у енергетиці, адже Росія продовжує вести гібридну війну проти України та членів НАТО.

Крім того, у Печерському районі Києва внаслідок атаки пошкоджено автозаправну станцію: постраждали автомобілі та лінії електропередач. В автівок вибито скло, пошкоджено логотип АЗС, також постраждав сусідній білборд. Наразі заторів на ділянці не спостерігається.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що нічна комбінована атака на Київ призвела до поранення 6 людей та значних руйнувань у п’яти районах міста.