После атаки РФ горят склады известной шоколадной фабрики в Киевской области (фото)

Идет ликвидация пожара в складском помещении одной кондитерской фабрики.

В результате российской атаки ночью против 7 февраля в Яготине Киевской области произошел масштабный пожар. Загорелись складские помещения одной из шоколадных фабрик.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

«В результате ночной вражеской атаки БпЛА в городе Яготин Бориспольского района возник пожар на территории складского комплекса. Продолжается ликвидация пожара», — подчеркнули спасатели.

Что известно об атаке

Активист и советник министра обороны Сергей Стерненко сообщил, что россияне ударили по составу компании Roshen.

Депутат Алексей Гончаренко также заявил, что под прицелом оказались склады кондитерской фабрики.

Фото последствий

Атака на фабрику Roshen

Ночью ночью 24 января в Киеве под удар попала шоколадная фабрика Roshen, расположенный в Голосеевском районе. Из-за обстрелов был поврежден фасад здания, выбиты окна и разрушена крыша.

Известно, что во время атаки на Roshen погибла сотрудница. В Сети сообщалось, что она работала в производственном цехе. Кроме того, несколько человек получили осколочные ранения.

