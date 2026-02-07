- Дата публикации
-
Киев
- Киев
883
- 883
2 мин
- 2 мин
Удар России по Киевщине— что там происходит и какие последствия
На фоне атаки Киевской области объекты критической инфраструктуры и мобильные станции переведены на резервные источники питания.
На Киевщине в результате вражеской атаки повреждены автомобили и помещения. В регионе на фоне атаки введены аварийные отключения света.
О последствиях атаки сообщил глава ОВА Николай Калашник.
«В Броварском районе повреждены пять частных домов и четыре автомобиля. В Бориспольском районе получили повреждения складские помещения и логистический центр одного из предприятий», — отметил он.
В настоящее время в области введены экстренные отключения электроэнергии. Объекты критической инфраструктуры и мобильные станции переведены в резервные источники питания.
Что известно об атаке по Украине, которую устроила Россия
С ночи 7 февраля Россия массированно атакует Украину ракетами и БпЛА. В ряде областей, в том числе на западе страны, раздались многочисленные взрывы.
В Днепре российские дроны повредили коммунальное предприятие, троллейбусы и другой транспорт. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предупредил о возможных значительных перебоях с электроэнергией и призвал горожан запастись водой.
После 8 утра дроны продолжали атаку, в частности, на Львовщине атаковали Ходоров возле Бурштына. На Волыни поврежден объект критической инфраструктуры.
«Укрэнерго» сообщило о введении аварийных отключений электричества в большинстве областей из-за новой массированной атаки РФ на энергообъекты и повреждения инфраструктуры.
По данным Дениса Шмыгаля, россияне совершили очередную массированную атаку на энергетические объекты Украины. Под ударом — подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ — основа энергосети Украины. Враг ударил также по генерации: Бурштынской и Добротворской ТЭС.