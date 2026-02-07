Удар России по Киевщине— что там происходит и какие последствия

РФ атаковала Киевщину / © Associated Press

На Киевщине в результате вражеской атаки повреждены автомобили и помещения. В регионе на фоне атаки введены аварийные отключения света.

О последствиях атаки сообщил глава ОВА Николай Калашник.

«В Броварском районе повреждены пять частных домов и четыре автомобиля. В Бориспольском районе получили повреждения складские помещения и логистический центр одного из предприятий», — отметил он.

В настоящее время в области введены экстренные отключения электроэнергии. Объекты критической инфраструктуры и мобильные станции переведены в резервные источники питания.

Что известно об атаке по Украине, которую устроила Россия

С ночи 7 февраля Россия массированно атакует Украину ракетами и БпЛА. В ряде областей, в том числе на западе страны, раздались многочисленные взрывы.

В Днепре российские дроны повредили коммунальное предприятие, троллейбусы и другой транспорт. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предупредил о возможных значительных перебоях с электроэнергией и призвал горожан запастись водой.

После 8 утра дроны продолжали атаку, в частности, на Львовщине атаковали Ходоров возле Бурштына. На Волыни поврежден объект критической инфраструктуры.

«Укрэнерго» сообщило о введении аварийных отключений электричества в большинстве областей из-за новой массированной атаки РФ на энергообъекты и повреждения инфраструктуры.

По данным Дениса Шмыгаля, россияне совершили очередную массированную атаку на энергетические объекты Украины. Под ударом — подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ — основа энергосети Украины. Враг ударил также по генерации: Бурштынской и Добротворской ТЭС.