Массированная атака РФ: эксперт назвал сроки восстановления киевских ТЭЦ

Последствия российской атаки на киевскую ТЭЦ / © t.me/Denys_Smyhal

Восстановление разрушенных мощностей Дарницкой ТЭЦ, а также киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 потребует от трех до пяти лет, поэтому решение о развитии и замещении генерации необходимо принимать уже сейчас.

Об этом в эфире «Эспрессо» заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

«Я сегодня принимал участие в двух совещаниях по подготовке к следующему отопительному сезону. Следует отметить, что этот процесс уже начат. Мы уже сейчас думаем, как готовиться к следующей зиме, особенно в таких критических зонах как Киев, Одесса, Харьков и т.д. Здесь уже нужно работать. Действительно, нужно вводить в строй всю децентрализованную генерацию, которая сегодня уже есть в Украине. Также нужно уже сейчас готовить массово новые проекты. Мы далеко не все, что хотим, сможем запустить до следующей зимы. Впрочем, следует понимать, что энергетика это не скорая история. Кое-что строится годами», — объяснил Харченко.

Эксперт отметил необходимость немедленного запуска энергетических проектов, ведь восстановление разрушенных ТЭЦ в Киеве займет несколько лет и нуждается в системной работе уже сегодня.

«Нам срочно нужно запускать в работу проекты по энергетике. Поскольку, чтобы заместить то, что разрушено на Дарницкой ТЭЦ, нужно 3-4 года, чтобы заменить электрическую мощность на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 города Киева нужно 4-5 лет. Соответственно эту работу нужно вести сегодня и как можно скорее. Максимум мощностей, которые можем вести на следующую зиму и двигаться дальше, так же восстанавливать. У нас будет еще много зим и нам нужно восстанавливать свою энергетику», — добавил он.

Что предшествовало