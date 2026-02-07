Масована атака РФ: експерт назвав терміни відбудови київських ТЕЦ

Наслідки російської атаки на київську ТЕЦ / © t.me/Denys_Smyhal

Відновлення зруйнованих потужностей Дарницької ТЕЦ, а також київських ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 потребуватиме від трьох до п’яти років, тому рішення щодо розвитку та заміщення генерації необхідно ухвалювати вже зараз.

Про це в етері «Еспресо» заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

«Я сьогодні брав участь у двох нарадах щодо підготовки до наступного опалювального сезону. Варто наголосити, що цей процес вже розпочато. Ми вже зараз думаємо як готуватись до наступної зими, особливо у таких критичних зонах як Київ, Одеса, Харків і т.д. Тут вже потрібно працювати. Дійсно потрібно вводити у стрій всю децентралізовану генерацію, яка сьогодні вже є в Україні. Також потрібно вже зараз готувати масово нові проєкти. Ми далеко не все, що хочемо, зможемо запустити до наступної зими. Втім, варто розуміти, що енергетика це не швидка історія. Дещо будується роками», — пояснив Харченко.

Експерт наголосив на необхідності негайного запуску енергетичних проєктів, адже відновлення зруйнованих ТЕЦ у Києві займе кілька років і потребує системної роботи вже сьогодні.

«Нам терміново потрібно запускати в роботу проєкти з енергетики. Оскільки, щоб замістити те, що зруйновано на Дарницькій ТЕЦ потрібно 3-4 роки, щоб замінити електричну потужність на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 міста Києва потрібно 4-5 років. Відповідно цю роботу потрібно вести сьогодні і якомога швидше. Максимум потужностей, які можемо вести на наступну зиму і рухатись далі так само відновлювати. В нас буде ще багато зим і нам потрібно відновлювати свою енергетику», — додав він.

Що передувало