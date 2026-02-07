ТСН у соціальних мережах

Після атаки РФ горять склади відомої шоколадної фабрики на Київщині (фото)

Через атаку дронів виникла масштабна пожежа в складському приміщенні, що належить кондитерській фабриці.

Олена Капнік
Пожежа.

Триває ліквідація пожежі в складському приміщенні однієї кондитерської фабрики. / © ДСНС

Доповнено додатковими матеріалами

Внаслідок російської атаки вночі проти 7 лютого у Яготині Київської області сталася масштабна пожежа. Зайнялися складські приміщення однієї з шоколадних фабрик.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

“Внаслідок нічної ворожої атаки БпЛА у місті Яготин Бориспільського району виникла пожежа на території складського комплексу. Триває ліквідація пожежі”, - наголосили рятувальники.

Що відомо про атаку

Активіст і радник міністра оборони Сергій Стерненко повідомив, що росіяни вдарили по складу компанії Roshen.

Стерненко про атаку росіян на Київську область.

Стерненко про атаку росіян на Київську область.

Депутат Олексій Гончаренко також заявив, що під прицілом опинилися склади кондитерської фабрики.

Фото наслідків

У місті Яготин Бориспільського району виникла пожежа на території складського комплексу. / © ДСНС

У місті Яготин Бориспільського району виникла пожежа на території складського комплексу. / © ДСНС

Триває ліквідація пожежі в складському приміщенні однієї кондитерської фабрики. / © ДСНС

Триває ліквідація пожежі в складському приміщенні однієї кондитерської фабрики. / © ДСНС

Триває ліквідація пожежі в складському приміщенні однієї кондитерської фабрики. / © ДСНС

Триває ліквідація пожежі в складському приміщенні однієї кондитерської фабрики. / © ДСНС

У місті Яготин Бориспільського району виникла пожежа на території складського комплексу. / © ДСНС

У місті Яготин Бориспільського району виникла пожежа на території складського комплексу. / © ДСНС

Триває ліквідація пожежі в складському приміщенні однієї кондитерської фабрики. / © ДСНС

Триває ліквідація пожежі в складському приміщенні однієї кондитерської фабрики. / © ДСНС

У місті Яготин Бориспільського району виникла пожежа на території складського комплексу. / © ДСНС

У місті Яготин Бориспільського району виникла пожежа на території складського комплексу. / © ДСНС

Атака на фабрику Roshen

Вночі ніч проти 24 січня у Києві під удар потрапила шоколадна фабрика Roshen, що розташована у Голосіївському районі. Через обстріл було пошкоджено фасад будівлі, вибито вікна та зруйновано дах.

Відомо, що під час атаки на Roshen загинула працівниця. У Мережі повідомляли, що вона працювала у виробничому цеху. Окрім того, кілька людей отримали осколкові поранення.

