Київ
2808
1 хв

Обстріл Києва: під удар потрапила відома шоколадна фабрика (фото)

Під час нічного масованого комбінованого обстрілу Києва однією з цілей стала шоколадна фабрика, що у Голосіївському районі.

Анастасія Павленко
Наслідки ворожого удару

Наслідки ворожого удару

У ніч проти 24 січня Київ вкотре опинився під російською масованою атакою.

Унаслідок ворожого обстрілу постраждало виробництво Roshen. Кадри понівеченої будівлі фабрики поширив фотокореспондент Telegraph Ян Доброносов.

Наслідки атаки

Наслідки атаки

На кадрах видно пошкоджений фасад будівлі, вибиті вікна та зруйнований дах. Також видніється дим, що здіймається над будівлею.

Наслідки атаки

Наслідки атаки

Нагадаємо, у ніч проти 24 січня Україна зазнала масштабної повітряної атаки з боку РФ. Серед цілей були Київ і Харків, ворог випустив десятки безпілотників, а також балістичні та крилаті ракети. У столиці є загиблі.

Через обстріл Києва поїзди метро на зеленій лінії тимчасово курсують зі змінами, повідомили в КМДА. Рух поїздів здійснюється між станціями «Сирець» — «Видубичі» та між станціями «Осокорки» — «Червоний хутір».

Зараз у Києві триває повітряна тривога.

2808
