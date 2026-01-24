Обстріл фабрики Roshen у Києві: що відомо про руйнування та постраждалих

Фабрика Roshen у Києві / © wikipedia

У Києві в наслідок обстрілу була пошкоджена кондитерська фабрика Roshen.

Про це повідомляє КИЇВ24.

«Тут зафіксовано руйнування на верхньому поверсі кондитерської фабрики. Наразі тут можна побачити значні ушкодження фасаду, даху та дуже багато вибитих вікон. Магазин, який при фабриці, наразі не працює», — сказав кореспондент.

«Точну дату, коли все ж таки відновиться, не повідомляють. За даними ДСНС, тут на території фабриці загинула 48-річна жінка, також двоє чоловіків мають осколкові поранення. Ми звернулися до співробітників фабрики за коментарем, але на жаль, вони сказали, що поки не готові коментувати цю ситуацію. Наразі працівники розчищають територію від уламків та пошкоджень. І також хочу наголосити, що в нас і до конічної атаки пошкоджено приватний житловий будинок поруч. На цьому в мене все», — розповіла кореспондентка.

«Від прямого удару Шахеду на фабриці Рошен загинула жінка… Вона працювала у виробничому цеху, аби на ранок люди мали свіжу продукцію… цех теж має серйозні руйнування… Ще двоє працівників поранені», — написала народна депутатка Вікторія Сюмар у соцмережі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що генеральний директор ДТЕК заявив, що Україна перебуває на межі гуманітарної катастрофи через безперервні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру.