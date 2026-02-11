- Дата публикации
Троещине вернули отопление, но не везде: что говорят в КГГА
Власти Киева отчитываются о подаче теплоносителя на Троещину, но жители отдельных многоэтажек остаются в холодных домах.
После массированных российских обстрелов в Деснянском районе Киева почти полностью восстановили теплоснабжение. Однако в нескольких домах до сих пор продолжаются ремонтные работы из-за серьезных технических повреждений.
Об этом 10 февраля сообщил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев, информирует «Суспильне».
В нескольких жилых домах на Троещине зафиксированы технические неисправности, из-за чего теплоснабжение там до сих пор не восстановлено.
Как сообщил Пантелеев, к ликвидации проблем привлечены дополнительные ремонтные бригады, среди которых также специалисты «Укрзализныци».
«Действительно теплоноситель на дома подан. Но есть дома, в которых существуют те или иные проблемы, связанные с повреждениями на этих домах, опять же в результате длительного отсутствия тепла. Дома по Деснянскому району по адресам находятся на контроле. И по нашей информации, там самые тяжелые 4 дома остались», — рассказал заместитель главы КГГА.
Напомним, 9 февраля заместитель министра развития громад и территорий Алена Шкрум сообщила, что на Троещине полностью восстановили теплоснабжение после ремонта на объектах генерации.
В то же время в Дарницком и Днепровском районах ситуация остается сложной из-за повреждения ТЭЦ-4: по состоянию на утро 8 февраля более 1100 домов были без тепла. Там продолжаются аварийные работы, а температура в домах будет подниматься постепенно в течение нескольких дней.