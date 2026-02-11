Троєщині повернули опалення, але не всюди: що кажуть в КМДА

«Пункти незламності» в Києві / © Associated Press

Після масованих російських обстрілів у Деснянському районі Києва майже повністю відновили теплопостачання. Проте в кількох будинках досі тривають ремонтні роботи через серйозні технічні пошкодження.

Про це 10 лютого повідомив заступник очільника КМДА Петро Пантелеєв, інформує «Суспільне».

У кількох житлових будинках на Троєщині зафіксовано технічні несправності, через що теплопостачання там досі не відновлено.

Як повідомив Пантелеєв, до ліквідації проблем залучено додаткові ремонтні бригади, серед яких також спеціалісти «Укрзалізниці».

«Дійсно теплоносій на будинки поданий. Але є будинки, в яких існують ті чи інші проблеми, пов’язані з пошкодженнями на цих будинках, знову таки внаслідок тривалої відсутності тепла. Будинки по Деснянському району по адресам знаходяться на контролі. І за нашою інформацією, там найважчі 4 будинки залишились», — розповів заступник очільника КМДА.

Нагадаємо, 9 лютого заступниця міністра розвитку громад і територій Альона Шкрум повідомила, що на Троєщині повністю відновили теплопостачання після ремонту на об’єктах генерації.

Водночас у Дарницькому та Дніпровському районах ситуація залишається складною через пошкодження ТЕЦ-4: станом на ранок 8 лютого понад 1100 будинків були без тепла. Там тривають аварійні роботи, а температура в оселях підніматиметься поступово протягом кількох днів.