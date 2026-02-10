Киянам виплатять по 40 тисяч гривень за пошкоджені мережі: хто і як може отримати

Гроші / © Фото з відкритих джерел

Кияни, чиє житло зазнало пошкоджень мереж внаслідок російських атак, зможуть отримати одноразову матеріальну допомогу у розмірі 40 тисяч гривень та витратити її на власний розсуд. Відповідне рішення ухвалили депутати Київської міської ради, внісши зміни до бюджету на 2026 рік.

Про це повідомив заступник міського голови Володимир Прокопів для Новини.LIVE.

За його словами, на використання коштів не накладали жодних цільових обмежень. Право на виплату мають як власники житла, так і орендарі.

Що потрібно для отримання допомоги

Для оформлення допомоги необхідно надати:

паспорт;

ідентифікаційний код;

документ на право власності (або договір оренди);

банківські реквізити;

довідку про пошкодження мереж від керуючої компанії, ОСББ чи ЖБК.

«Ми б хотіли, щоб суми були значно більшими. Але, на жаль, проголосовано саме той обсяг, який дозволяє міський бюджет і який, люди зможуть отримати вже за кілька днів. Тому жодних обмежень ми не накладали. Єдине — це виключний перелік документів, які люди мають надати для отримання допомоги. Він міститься в тілі проєкту рішення. Важливо, щоб мешканці розуміли: у них можуть вимагати саме ці документи і нічого більше», — заявив Володимир Прокопів.

Програма «Захисник Києва»

Окрім прямої допомоги мешканцям, коригування бюджету стосувалися двох основних напрямків: підтримки армії та енергетичної безпеки міста. Зокрема, на програму «Захисник Києва» додатково виділили 2 млрд грн. Також поповнили резервний фонд столиці для розв’язання проблем із тепло- та електропостачанням.

«Резервний фонд вже розділяється на тисячі проблем, які отримало місто. Від комунікації, електрогенерації, теплогенерації, теплопостачання. Все, з чим зараз ми стикаємось з неочікуваного, якраз для цього створений резервний фонд. Щоб з нього можна було фінансувати можливість альтернативного електрозабезпечення. А це за собою тягне не просто купити генератор — його потрібно заправляти та обслуговувати», — пояснив депутат.

Володимир Прокопів підкреслив, що кошти для програми «Захисник Києва» були закладені ще наприкінці 2025 року як зобов’язання міста щодо прямої допомоги військовим.

Яка ситуація у Києві

Нагадаємо, внаслідок масованого обстрілу української енергетичної інфраструктури вночі 3 лютого Дарницька ТЕЦ у Києві зазнала значних руйнувань і тимчасово припинила роботу.

Через наслідки російської атаки в Києві понад 1000 житлових будинків залишатимуться без теплопостачання до завершення поточного опалювального сезону.

Згодом на житловому масиві Троєщина повністю відновили теплопостачання після масштабних робіт на об’єктах генерації.