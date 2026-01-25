ТСН у соціальних мережах

Київ замерзає: скільки будинків без опалення через атаку РФ

У Києві без теплопостачання залишаються понад тисячу будинків, ситуація дуже складна.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Кияни залишилися без світла та тепла

Кияни залишилися без світла та тепла / © Getty Images

У Києві без опалення наразі 1676 багатоповерхівок після атаки ворога на столицю 24 січня.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Від минулого вечора комунальники й енергетики відновили подання теплоносія в понад 1600 будинків. І продовжують працювати, щоб повернути послуги в домівки оселі киян», — зазанчив він.

Кличко нагадав, що внаслідок пошкоджень критичної інфраструктури, вчора в столиці без теплопостачання опинилися знову майже 6 000 будинків. Більшість із яких уже двічі підключили або намагалися підключити до теплопостачання після обстрілів 9 та 20 січня.

Раніше Денис Шмигаль повідомив, що після масованої атаки російських військ на енергетичну інфраструктуру в ніч проти 24 січня у Києві без електропостачання залишаються понад 800 тисяч споживачів, а енергосистема працює в умовах суттєвого дефіциту потужності.

За його словами, пошкодження обладнання та регулярні обстріли не дозволяють швидко ліквідувати дефіцит потужності, однак енергетики разом із міжнародними партнерами працюють над посиленням енергосистеми.

