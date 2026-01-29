Через обстріли в Києві пошкоджено каналізацію: лікарі попередили про ризики

Каналізація / © fakty.ictv.ua

Реклама

У Києві в окремих районах зафіксували пошкодження систем водовідведення у багатоквартирних будинках. Причиною стали масовані атаки РФ на критичну інфраструктуру міста. Порушення роботи каналізації створює загрозу для санітарно-епідеміологічного стану.

Про це повідомили в Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб.

Головний державний санітарний лікар Києва Сергій Чумак офіційно звернувся до комунальних служб із вимогою вжити невідкладних заходів для гарантування біологічної безпеки.

Реклама

«У зверненні надано рекомендації щодо вжиття невідкладних заходів, спрямованих на забезпечення біологічної безпеки, недопущення забруднення житлових приміщень та запобігання виникненню і поширенню інфекційних захворювань серед мешканців міста», — повідомили в центрі.

Там додають, що комунальним підприємствам рекомендували:

Екстрено відновити інфраструктуру. Організувати максимально швидкі ремонтні роботи на пошкоджених ділянках стоків, щоб відновити роботу каналізації в найкоротші терміни.

Розгорнути санітарні точки. Забезпечити киян альтернативними варіантами, зокрема встановити біотуалети в житлових кварталах, поки триватиме ремонт основної мережі.

Провести профілактично-роз’яснювальну роботу. Налагодити систему оповіщення мешканців щодо дотримання норм гігієни та безпеки, щоб запобігти поширенню захворювань через несправність водовідведення.

«Виконання зазначених рекомендацій є важливим елементом комплексного реагування на надзвичайні ситуації техногенного характеру та спрямоване на збереження здоров’я мешканців столиці в умовах воєнного стану», — підсумували в центрі.

Що відомо про ситуацію у Києві

Станом вечір 29 січня у Києві відсутнє теплопостачання у 454 житлових будинках. Найскладніша ситуація спостерігається у Деснянському районі, зокрема на житловому масиві Троєщина.

Реклама

Раніше повідомлялося, що в разі тривалих морозів Троєщина може зіткнутися з новою критичною проблемою — замерзанням систем водопостачання та каналізації.

Через критичну ситуацію у Києві мешканці Деснянського району в середу, 28 січня, вдалися до радикальних заходів: заблокували рух транспорту на місцевих автошляхах, щоб привернути увагу до критичної ситуації в районі — тривалої відсутності світла й опалення.

Також директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко зауважив, що в Києві можуть відновити теплопостачання до всіх будинків, які досі не мають опалення через російські удари по енергетиці, орієнтовно 1–2 лютого.