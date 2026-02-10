- Дата публікації
"Кардіограма показує ледве не інфаркт": у київській поліклініці на Бориспільській пацієнтів приймають при -1°C
Поки чиновники посилаються на «радянську архітектуру» та хворобу директора, пацієнти на Рембазі змушені роздягатися в морозних приміщеннях.
У Києві пацієнти медичного закладу в мікрорайоні Рембаза опинилися в нелюдських умовах. У поліклініці Дарницького району (вул. Бориспільська, 30-а) температура в кабінетах опустилася нижче нуля, проте прийом хворих не припиняється.
«Льодяні присоски та інфарктний стан»
Пацієнти називають те, що відбувається, знущанням. В одному з кабінетів на термометрі зафіксували -1°C. Огляд у таких умовах перетворюється на випробування для організму.
«Зробити кардіограму — це справжнє випробування. Бо для цього людині треба роздягнутися і лягти на холодну кушетку. А коли до тіла кріплять льодяні присоски, то людину тіпає такий колотун, що кардіограма показує ледве не інфарктний стан», — розповідає ТСН.ua Ольга Василівна, пацієнтка закладу.
За словами жінки, логістика надання допомоги також провалена. Коли пацієнти почали скаржитися, їх спробували перенаправити до закладу на Червоному хуторі.
«Але туди через негоду просто немає чим доїхати, а люди похилого віку просто не можуть дійти, бо дуже слизько — лід з тротуарів не прибрали. Тому знову вернули усіх на Бориспільську», — констатує киянка.
Генератори є, тепла немає
Містяни зауважують: холод у приміщеннях не є прямим наслідком обстрілів енергосистеми. Проблеми почалися значно раніше.
«Просто тут поставили несправний генератор, який постійно ремонтували і для його заправки чомусь не було пального. Потім з’явився новий генератор, але пального для нього теж немає. Люди змушені мерзнути», — скаржаться кияни.
Позиція КМДА: «Площа велика, директор на лікарняному»
У Департаменті охорони здоров’я КМДА на запит ТСН.ua відповіли, що заклад забезпечений і пальним, і генератором, а проблему пов’язують з особливостями будівлі.
«Просто цей заклад ще старого радянського зразка, площа поліклініки — 7 тисяч квадратних метрів. Приміщення обігрівається так, наскільки це можливо за наявних умов, враховуючи відключення централізованого теплопостачання через повітряні удари РФ. Площа лікарні дуже велика, тому десь може бути холодно», — зазначили у пресслужбі Департаменту.
Також там додали, що директорка закладу зараз не може прокоментувати ситуацію, оскільки сама застудилася. Вирішувати питання з додатковим обігрівом обіцяють після її одужання.
На сусідньому ДВРЗ медики врятувалися самі
Контрастом на фоні ситуації на Бориспільській виглядає робота амбулаторії №6 на вулиці Рогозівській (Дніпровський район). Там температура в кабінетах становить +18°C. У КМДА пояснюють: медики самостійно подбали про себе та пацієнтів.
«Замість того, щоб отримати премію, лікарі з Рогозівської колегіально вирішили закупити інвертори для обігріву приміщень. Кошти вони заробили за надання платних послуг. Вони піклуються за своїх пацієнтів», — повідомили в Департаменті.
Залишається, сподіватися, що тепло прийде і в лікарню на Бориспільській. Бо в такий холод однаково шкода і лікарів, і пацієнтів.
